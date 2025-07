Was ist nur mit diesem Golden Retriever los? Frau erklärt, warum ihr Hund permanent enttäuscht ist

Was ist nur mit diesem Hund los? Der Golden Retriever Wally aus Boston, Massachusetts, wirkt ständig enttäuscht. Dafür landet er virale Hits auf TikTok.

Von Christian Norm

Boston (Massachusetts) - Was ist nur mit diesem Hund los? Golden Retriever Wally aus Boston, Massachusetts, wirkt ständig enttäuscht, obwohl er in einem behüteten Zuhause mit viel Liebe aufwächst. Am Montag hat sein Frauchen mal wieder einen Wochenbericht über die Fellnase auf TikTok veröffentlicht. Spoiler: Wally war ständig enttäuscht. Immerhin: Die Erklärungen dafür lassen jede Menge Lachtränen fließen.



Da kann Frauchen Julia auch noch so viele Küsschen verteilen. Wally wirkt oft einfach nur niedergeschlagen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/wally.meets.world Dabei beginnt alles noch so harmonisch. Wally liegt auf seinem Plätzchen, bekommt Küsschen von seinem Frauchen. Doch schon bald rückt Julia mit der Wahrheit heraus. "Ich habe das Schlimmste getan, was man vermutlich tun kann. Ich habe ihn gezwungen, den Strand zu verlassen", gibt sie in dem Clip zu. Zwar würden sie in der Nähe des Strandes wohnen und oft dorthin fahren. Wally behandle sie danach trotzdem jedes Mal so, als würde sie "den Sommer beenden". Ergänzt werden ihre Sätze mit Aufnahmen von Wally, in denen er mehr als traurig wirkt. "Wenn wir uns auf den Weg nach Hause machen, verweigert er mir den Augenkontakt", sagt Julia. Nur mit einem Leckerli zum Trost habe sie die ganze Angelegenheit noch in den Griff bekommen. Doch Wally war natürlich noch wegen weiterer Vorkommnisse enttäuscht.



TikTok-Video mit Golden Retriever Wally geht direkt zum Wochenstart viral