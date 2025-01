Welpe sitzt traurig im Tierheim: Was er dort mit ansehen muss, geht Pflegern ans Herz

Brookfield (Wisconsin) - So jung und schon so traurig! Sawyer ist ein erst wenige Wochen alter Welpe, der leider schon einiges erlebt hat. Zusammen mit seinen Geschwistern wurde er von einer Welpenfarm in Wisconsin gerettet. Danach kam er nach Brookfield in das Tierheim der "Elmbrook Humane Society" (EBHS). Dort nahm das Schicksal seinen Lauf.