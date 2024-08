Welpe wird viel zu jung seiner Mutter entrissen: Tierretter kämpfen vergeblich

Köln - Das Tierheim Köln-Dellbrück berichtete in dieser Woche von einem Fall, der Tierfreunden wohl ziemlich ans Herz gehen dürfte. Die Mitarbeiter nahmen kürzlich einen Welpen auf, der viel zu früh seiner Mutter entrissen worden war und setzten alles daran, den Hund zu retten. Nun gab es jedoch traurige Neuigkeiten.

Der Pomeranian war mit gefälschten Papieren am Flughafen sichergestellt worden. Anschließend kam er ins Tierheim. © Instagram/tierheim_dellbrueck

In einem neuen Instagram-Beitrag hatten die Kölner Tierretter ihren mehr als 55.000 Fans die Geschichte des kleinen Pomeranian geschildert, die wahrlich nichts für schwache Nerven ist.

Der junge Vierbeiner wurde demnach am 6. August am Flughafen sichergestellt, nachdem er mit gefälschten Papieren in der Türkei gekauft und nach Deutschland gebracht worden war.

Ein fataler Fehler, denn der kleine Hund war noch keine zwei Monate alt und hätte niemals ausreisen dürfen, wie die Tierretter erklärten!

Der Welpe kam somit nicht in ein liebevolles Zuhause, sondern landete im Tierheim, wo die Pfleger sofort auf seinen besorgniserregenden Zustand aufmerksam wurden.

"Er war schwach und wollte nicht fressen", schilderten die Tierretter, sodass eine Kollegin den Junghund daraufhin über Nacht mit nach Hause nahm, um ihn "im Auge zu behalten" und "beizufüttern".