26.06.2024 21:43 720 Welpen überleben ohne Wasser bei 38 Grad Hitze: Süße Vierbeiner gehen ans Herz

In Texas wurden acht Hundewelpen in einem Feld gefunden. Sie wurden ohne Wasser bei 38 Grad in einer Box zurückgelassen.

Von Marcus Scholz

Texas (USA) - Wer macht denn so was? Polizei muss zu flauschigem Einsatz ausrücken. Eine Polizistin aus Tarrant County freute sich, dass sie und ihre Kollegen die Welpen rechtzeitig retten konnten. © Screenshot/Facebook/Tarrant County Sheriff's Office Herzloser kann man nicht sein. Im US-Bundesstaat Texas wurde am Montag ein Wurf Hundewelpen gefunden. Wie die Polizei von Tarrant County bei Facebook mitteilte, seien die Beamten von einem Bürger mit einem Herz für Tiere gerufen worden. Der Samariter habe die acht kleinen Hunde bei 38 Grad Außentemperatur in einem Feld gefunden. Hunde Familie am Boden zerstört! Größter Hund der Welt gestorben Die süßen Fellnasen wurden in einen Transportbehälter gesteckt und ohne Wasser in der texanischen Sommerhitze zurückgelassen. Zum Glück wurden die Welpen rechtzeitig gefunden. © Screenshot/Facebook/Tarrant County Sheriff's Office Das tat gut! Nachdem die kleinen Vierbeiner ohne Wasser der Sonne ausgesetzt waren, freuten sie sich über eine Abkühlung. © Screenshot/Facebook/Tarrant County Sheriff's Office Niedliche Welpen sollen zur Adoption freigegeben werden Fotos zeigen, wie die Polizisten den Vierbeinern nach ihrer Rettung in ihrem Einsatzwagen schattigen Unterschlupf gewährten und sie mit frischem Wasser abkühlten. Danach informierten die Beamten die örtliche Tierschutzbehörde. Noch in dieser Woche sollen die Welpen zur Adoption freigegeben werden. Bleibt zu hoffen, dass sie diesmal ein Zuhause voller Liebe finden.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshots/Facebook/Tarrant County Sheriff's Office