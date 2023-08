Welpen werden in Ukraine aus Kriegsgebiet gerettet: Was dann passiert, berührt so viele

Odessa (Ukraine) - Dieser Auftrag war selbst für die mutigen Tierschützer von den "Love Furry Friends" zu gefährlich. Das Team aus Odessa wurde am 3. Juli über ein zerstörtes Dorf nahe der Front informiert. Dort saßen fünf einsame Welpen in einem verlassenen Haus fest. Zum Glück erhielten die Tierschützer unerwartete Hilfe.

Dieser Welpe hatte auch nach seiner Rettung besonders viel Angst. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel

Einige Ukrainer wagten sich nämlich in das verdreckte, verrumpelte Haus vor. Bitter: Gleich im Eingangsbereich entdeckten sie einen toten Welpen. Der Kleine hatte es nicht geschafft.

Die anderen fünf Vierbeiner erwiesen sich als extrem scheu. Sie hatten große Angst vor ihren Rettern, die sie dennoch nach und nach einsammelten.

Schließlich setzte eine liebe Helferin die Hunde in eine Transportbox, in der sie die Welpen per Zug nach Odessa schickte. Dort wartete "Love Furry Friends"-Frontfrau Olena bereits auf die Kleinen.

Tragischerweise hatte es eine der Fellnasen nicht geschafft, war auf der Reise gestorben. Umso mehr galt es nun, den anderen zu helfen.