Wie diese Golden-Retriever-Dame mit den Kindern in eigener Kita spielt, erwärmt alle Herzen

Utah (USA) - Die Golden-Retriever - Dame Nana und ihr Frauchen Jenna sind ein unzertrennliches Team und rocken Tag für Tag den Alltag in ihrer eigenen Kita.

Kaum sind die ersten Kinder eingetroffen, geht es auch schon los. Nana und ihre zweibeinigen Spielgefährten toben, spielen und kuscheln, was das Zeug hält.

Gleich nach dem Aufstehen machen Jenna und ihre vierbeinige Begleitung das Haus für die bald eintreffenden Kinder bereit. So werden Windeln von A nach B gebracht, Flaschen aufgefüllt und wenn alles bereit ist, setzt sich die Hündin an das Fenster und wartet gespannt auf die Kids.

In einem Video zeigen die beiden ihren Alltag als Erzieher, und eines kann man festhalten: Es ist immer was los, und Nana ist immer mittendrin!

Selbst in der Krippe und Kita, die Jenna leitet, ist Nana ein unersetzliches Teammitglied und hilft, wo sie nur kann.

Auf ihrem Instagram -Kanal " jennaledesma " gibt Hundeliebhaberin Jenna regelmäßige Einblicke in ihr Leben als Mama und Hundebesitzerin . Egal was sie macht, Hundedame Nana ist immer mit dabei.

Egal ob als Patient beim Arzt, oder als Kunde beim Friseur. Golden Retriever Nana ist für jeden Spaß zu haben. © Fotomontage: Screenshot: instagram.com/jennaledesma

Nach dem ereignisreichen Vormittag ist es dann auch schon Zeit für den Mittagsschlaf, aber auch da weicht die Golden-Retriever-Dame ihren Schützlingen nicht von der Seite, passt auf sie auf und gibt laut Besitzerin Jenna die "weltbesten" Kuscheleinheiten.

Sobald alle wieder wach sind, geht es auch schon zurück an die Arbeit. In einer Minute hat Nana ein Auge auf die jüngeren Kinder, in der anderen spielt sie zusammen mit den Älteren oder hüpft mit ihnen auf dem Trampolin im Garten des Hauses.

Wenn einmal schlechtes Wetter sein sollte, wird die Hündin schnell zum Star-Gast in der Arztklinik oder im Beauty-Salon der Kinder. Aber egal was Nana tut, mit ihr haben die Kids einfach immer Spaß.

Auch die User in den Kommentaren unter dem Video sind hin und weg beim Anblick der Golden-Retriever-Dame. So schreibt ein Nutzer: "Dieses Video ist so herzerwärmend, danke, dass du es mit uns teilst! Das hat mir wirklich den Tag versüßt!"

Nicht nur für Jenna, sondern auch für die Kinder in der Kita ist und bleibt Nana einfach die beste vierbeinige Freundin, die man sich nur wünschen kann.