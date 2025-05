Wie kann man diesem Hund widerstehen? Milow will gefallen, doch es gibt einen Haken

Milow hofft auf Halter, die sich mit Hütehunden auskennen. © Tierheim München (2)

Milow wurde im Februar 2017 geboren. Bei einer Schulterhöhe von 59 Zentimetern wiegt er 27,3 Kilogramm.

Typisch Border Collie wird Milow schnell frustriert und reagiert sehr auf Bewegungsreize. Im Tierheim zeigte sich: Bei guter Führung zeigt sich der Rüde von seiner besten Seite: Der Klassenclown ist freundlich, lustig und verspielt.

Milow zeigt einen starken "Will to please" - möchte seinen Menschen also gefallen. Bei unzureichender Anleitung kann die Stimmung jedoch kippen und in unkontrollierte Aggression umschlagen.

Er ist bellfreudig, aber gut verträglich mit anderen Hunden. Interessenten sollten Erfahrung im Umgang mit Hütehunden haben.

Möchtest Du Milow eine Chance geben? Dann melde Dich zwischen 13 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 089/92100056 im Hundehaus 4 und vereinbare einen Besuch im Tierheim.