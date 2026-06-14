Wie kann man nur so grausam sein? Hund Bimbi wurde durch offenes Fenster entsorgt
Kassel - Wie kann man einem kleinen Hündchen nur so etwas antun? Chihuahua Bimbi wurde von seinen Besitzern als unerwünschter Nachwuchs durch das Fenster einer Poststation entsorgt. Nun hofft der süße Rüde auf ein Happy End.
Entzückend, voller Lebenslust und Tatendrang: Der Vierbeiner, der aus dem ungarischen Tierheim in Kiskunhalas den Weg nach Deutschland gefunden hat, hat es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel spürbar angetan.
Seine schreckliche Vergangenheit in seiner Heimat hat der Kleine laut den engagierten Tierfreunden glücklicherweise gut weggesteckt. Als "Hansdampf in allen Gassen" brenne er demnach sehr neugierig darauf, "die ganze Welt zu erobern" – und das am besten natürlich "jetzt und sofort", heißt es weiter.
Da er gerade einmal ein halbes Jahr alt ist, müsse er noch einiges lernen. Wo könnte die Fellnase das allerdings besser als in ihrem künftigen Für-immer-Zuhause? Seinen neuen Menschen sollte aber klar sein, dass er noch ein Kind ist, das all die wichtigen Regeln und Grenzen zunächst kennenlernen muss.
Alles durchgehen lassen, weil er so süß ist? Schlechte Idee! Denn dann tanze er seinen Zweibeinern "mit Sicherheit auf der Nase herum – und zwar Samba". Wer bereit ist, sich mit auf die Reise zu begeben, erhält einen Freund fürs Leben.
Chihuahua Bimbi aus Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel freut sich auf Besuch
Wie alle Tiere muss auch der Rüde laut "Wau-Mau-Insel" eine tierärztliche Eingangsuntersuchung absolvieren. Außerdem wird ein länderspezifisches Reisekrankheitenprofil erstellt. Kennenlernen beziehungsweise besuchen kann man ihn aber schon.
Wer sich auf den ersten Blick in Bimbi verliebt hat, kann in den Öffnungszeiten dienstags bis samstags von 14 bis 16 Uhr vorbeischauen. Telefonisch sind die Tierfreunde der "Wau-Mau-Insel" montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680 zu erreichen – und alternativ stets via E-Mail und Webformular.
Titelfoto: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel