Wie kann man nur so grausam sein? Hund Bimbi wurde durch offenes Fenster entsorgt

Kassel - Wie kann man einem kleinen Hündchen nur so etwas antun? Chihuahua Bimbi wurde von seinen Besitzern als unerwünschter Nachwuchs durch das Fenster einer Poststation entsorgt. Nun hofft der süße Rüde auf ein Happy End.

Chihuahua Bimbi hat einen traurigen Start ins Leben hinter sich, lässt sich von diesem allerdings nicht stoppen. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Entzückend, voller Lebenslust und Tatendrang: Der Vierbeiner, der aus dem ungarischen Tierheim in Kiskunhalas den Weg nach Deutschland gefunden hat, hat es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel spürbar angetan.

Seine schreckliche Vergangenheit in seiner Heimat hat der Kleine laut den engagierten Tierfreunden glücklicherweise gut weggesteckt. Als "Hansdampf in allen Gassen" brenne er demnach sehr neugierig darauf, "die ganze Welt zu erobern" – und das am besten natürlich "jetzt und sofort", heißt es weiter.

Da er gerade einmal ein halbes Jahr alt ist, müsse er noch einiges lernen. Wo könnte die Fellnase das allerdings besser als in ihrem künftigen Für-immer-Zuhause? Seinen neuen Menschen sollte aber klar sein, dass er noch ein Kind ist, das all die wichtigen Regeln und Grenzen zunächst kennenlernen muss.

Alles durchgehen lassen, weil er so süß ist? Schlechte Idee! Denn dann tanze er seinen Zweibeinern "mit Sicherheit auf der Nase herum – und zwar Samba". Wer bereit ist, sich mit auf die Reise zu begeben, erhält einen Freund fürs Leben.