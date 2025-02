15.02.2025 09:56 Wird süßer Hund ein Instagram-Star? "Action" hat besondere Mission

Die Polizei in Frankfurt am Main möchte einen jungen Hund zum Dogfluencer machen: Die Fans können via Instagram mitverfolgen, wie Action zum Polizeihund wird.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein junger Hund namens "Action" soll zum "Dogfluencer" werden, so plant es zumindest die Frankfurter Polizei. Denn der noch tapsig wirkende Vierbeiner ist ein angehender Polizeihund. Keine Frage: "Action" ist ein äußerst süßer junger Hund, doch schon bald wird er ein ernstzunehmender Polizeihund sein. © Screenshot/Instagram/polizei_ffm Schon vor mehreren Tagen stellte das Polizeipräsidium Frankfurt "Action" erstmals in einem Instagram-Reel vor. In dem kurzen Clip werden erste Trainingseinheiten gezeigt. Zugleich dokumentieren die Aufnahmen, dass der quirlige Hund noch einige Flausen im Kopf hat. "Unser neuester Diensthund-Anwärter startet nicht nur seine Ausbildung zum Schutz- und Spürhund, sondern auch mit seiner Karriere als erster #Dogfluencer der Polizei #Frankfurt", ist im erklärenden Text zu dem Reel zu lesen. Am gestrigen Freitag folgte eine dreiteilige Bilderserie. Die Fotos dokumentieren vor allem, dass "Action" ein äußerst niedlicher Hund ist, doch der junge Vierbeiner dürfte schon bald eine sehr ernstzunehmende Erscheinung sein. Hunde Frau teilt Bett mit neuem Freund, die Reaktion ihres Golden Retrievers ist unbezahlbar Er sei nun bereit "für seine erste Prüfung auf dem Hundeübungsplatz", heißt es in dem Text zu den Fotos. Dort könne der Vierbeiner "zeigen, was er schon drauf hat". Instagram-Nutzerin möchte "Action" ausleihen: Das erwidert die Polizei In den nächsten vier Monaten wird "Action" auf dem Instagram-Profil der Frankfurter Polizei immer wieder zu bestaunen sein. © Screenshot/Instagram/polizei_ffm Zugleich werden die mehr als 77.000 Follower des Polizeipräsidiums Frankfurt zur Interaktion aufgefordert: "Habt ihr im Vorfeld Fragen zur Prüfung oder an 'Actions' 'Herrchen' (polizeilich ausgedrückt: Diensthundeführer 🤓)? ➡️ nutzt unser Q&A in der Story oder schreibt es in die Kommentare!" Die tierische Public-Relation-Aktion ist ohne Zweifel erfolgreich: Zu der Bilderserie wurden bereits zahlreiche Kommentare verfasst, die aber in erster Linie aus Liebesbekundungen für den Vierbeiner in Form von entsprechenden Smileys bestehen. Eine Frage ist allerdings auch darunter: "Darf man sich den ausleihen?", möchte eine Instagram-Nutzerin hinsichtlich "Action" wissen. Hunde Frauchen sagt nur ein Wort: Die Reaktion ihrer Huskys ist ohrenbetäubend! Die Antwort der Frankfurter Polizei darauf ist eindeutig: "Leider nein, aber es gibt goldige Hunde im Tierheim, die sich darüber freuen würden 😊." Aus dem Text zu der Bilderserie kann ebenfalls geschlossen werden, dass die Ausbildung des neuen Polizeihunds wohl etwa vier Monate dauern wird. In dieser Zeit wird "Action" wohl regelmäßig auf dem Instagram-Profil der Frankfurter Polizei zu bestaunen sein.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/polizei_ffm