Husky Lio ist ein wahrer Blickfang. Im Tierheim in Offenbach hofft man schnell auf einen neuen Besitzer für den Rüden - jedoch ausschließlich ohne Kinder.

Von Angelo Cali

Offenbach am Main - Dass Hunde offenbar vollkommen grundlos um sich schnappen und somit eine Gefahr für ihre Menschen darstellen, hat stets einen Grund. Im Fall von Lio, der derzeit in der Obhut des Tierschutzvereins in Offenbach am Main (Südosthessen) auf ein neues Zuhause wartet, ist das nicht anders.

Starke Schmerzen machten Husky-Rüde Lio das Leben zur Qual. © Tierschutzverein Offenbach e.V. Wie auf der Homepage des Tierheims mitgeteilt wird, sorgten zahlreiche schlechte Entscheidungen des Vierbeiners dafür, dass er schließlich von seiner ehemaligen Familie abgegeben werden musste. So schnappte er aufgrund seiner oftmals schlechten Laune immer wieder nach Familienmitgliedern, bis diese sich in der Anwesenheit des mittlerweile elf Jahre alten Hundes nicht mehr wohlfühlten. Auch sein Umzug in das Tierheim besserte die Situation zunächst nicht, weshalb Lio als "schlecht gelaunter Prinz" an die Verantwortlichen in Offenbach übergeben wurde. Erst allmählich stellte sich heraus, warum sich der 55 Zentimeter große und 25 Kilogramm schwere Hund so verhielt. Hunde Deshalb solltest Du Deinem Hund an Silvester Eierlikör geben! So sei er äußerst krank gewesen, litt aufgrund von kaputten Schultern unglaubliche Schmerzen! Diese wiederum wirkten sich allem Anschein nach massiv auf seinen Gemütszustand aus.

Husky Lio aus dem Offenbacher Tierheim darf nicht an Haushalte mit Kindern vermittelt werden