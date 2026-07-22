Mann ist gerade Papa geworden: Doch was er für Golden Retriever tut, lässt so viele Herzen schmelzen
Arlington (Virginia/USA) - Er ist vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Vater geworden. Doch trotz seiner großen Freude über Sohn Connor verliert Kevin Bubolz nicht den Überblick. So hat der Familienvater aus Arlington in Virginia diese Woche nicht verschlafen, dass seine Golden-Retriever-Dame Ellie zehn Jahre alt geworden ist. Was er aus diesem Anlass in die Wege geleitet hat, lässt derzeit reihenweise Herzen auf TikTok schmelzen.
In ihrem neuesten Video liegen Ellie, Bubolz und der kleine Connor gemeinsam auf dem Sofa und kuscheln. Mit einem Lächeln erklärt der stolze Papa, dass er auch den Geburtstag seiner geliebten Fellnase nicht vergessen hat. Deshalb kündigt er ihr gleich zwei Überraschungen an.
Ohne sein Baby macht sich das Herrchen schließlich auf den Weg. Zunächst geht es zu einem Ferienhaus mit Pool. Dort darf sich Ellie so richtig austoben und nach Herzenslust schwimmen.
Dabei dürfen regelmäßige Streicheleinheiten ihres Besitzers natürlich nicht fehlen. "Danke für die besten zehn Jahre", sagt Bubolz an einer Stelle des Videos.
Nachdem Ellie sich so richtig verausgabt hat, folgt Überraschung Nummer zwei. Diesmal darf auch Artgenossin Emma dabei sein.
Herzliches Video geht sofort auf TikTok viral
Bubolz schwingt sich an den Grill, haut dort zwei große saftige Steaks drauf. Ellie, inzwischen mit Geburtstagshütchen, sitzt gemeinsam mit Hündin Emma am Geburtstagstisch.
Natürlich darf sie ihr erstes Stück Fleisch vor der jüngeren Fellnase fressen. Aber schon bald genießen beide Hunde ihr zweites Stück. Am Ende gibt es noch einmal eine lange Streicheleinheit für Ellie.
Ihr Herrchen ist sich indessen sicher: "Ich hatte meinen besten Tag, ich feiere dich jeden Tag." Dass er mit diesem Video offene Türen auf TikTok einrennt, dürfte Bubolz klar sein.
Und so ist es nur folgerichtig, dass der Clip nach nur einem Tag bereits fast 800.000 Klicks erreicht hat. In der reichlich mit Herzchen-Emojis gefüllten Kommentarspalte hagelt es unterdessen Glückwünsche.
Ein weiterer Volltreffer für den Influencer und seine beiden Golden-Retriever-Damen!
Titelfoto: Bildmontage:TikTok/Screenshots/elliegoldenlife