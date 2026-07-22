22.07.2026 18:10 Mann ist gerade Papa geworden: Doch was er für Golden Retriever tut, lässt so viele Herzen schmelzen

Familienvater Kevin Bubolz aus Arlington in Virginia hat diese Woche nicht verschlafen, dass seine Golden-Retriever-Dame Ellie zehn Jahre alt geworden ist.

Von Christian Norm

Arlington (Virginia/USA) - Er ist vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Vater geworden. Doch trotz seiner großen Freude über Sohn Connor verliert Kevin Bubolz nicht den Überblick. So hat der Familienvater aus Arlington in Virginia diese Woche nicht verschlafen, dass seine Golden-Retriever-Dame Ellie zehn Jahre alt geworden ist. Was er aus diesem Anlass in die Wege geleitet hat, lässt derzeit reihenweise Herzen auf TikTok schmelzen.

Kevin Bubolz sollte mit seinem Neugeborenen, Sohn Connor, eigentlich gut ausgelastet sein. Das Problem: Golden-Retriever-Dame Ellie hat ihren zehnten Geburtstag. © Bildmontage:TikTok/Screenshots/elliegoldenlife In ihrem neuesten Video liegen Ellie, Bubolz und der kleine Connor gemeinsam auf dem Sofa und kuscheln. Mit einem Lächeln erklärt der stolze Papa, dass er auch den Geburtstag seiner geliebten Fellnase nicht vergessen hat. Deshalb kündigt er ihr gleich zwei Überraschungen an. Ohne sein Baby macht sich das Herrchen schließlich auf den Weg. Zunächst geht es zu einem Ferienhaus mit Pool. Dort darf sich Ellie so richtig austoben und nach Herzenslust schwimmen. Dabei dürfen regelmäßige Streicheleinheiten ihres Besitzers natürlich nicht fehlen. "Danke für die besten zehn Jahre", sagt Bubolz an einer Stelle des Videos. Hunde Als Frau sieht, was diesem Welpen angetan wird, trifft sie der Schlag Nachdem Ellie sich so richtig verausgabt hat, folgt Überraschung Nummer zwei. Diesmal darf auch Artgenossin Emma dabei sein.

Herzliches Video geht sofort auf TikTok viral