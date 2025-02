Zoo zeigt neue Tiger im Gehege: Doch als die Wahrheit ans Licht kommt, müssen viele schmunzeln

Taizhou (China) - Ein Zoo in der chinesischen Stadt Taizhou hat eine neue Attraktion. Zwei der gefährlichsten Raubkatzen der Welt sind jetzt dort zu Hause, doch warum machen die beiden "Wuff"? Sind es etwa gar keine Tiger ?

Auch wenn sie auf den ersten Blick gefährlich wirken - in Wahrheit sind die beiden zuckersüß. © Screenshot: x.com/eseLSMN

Laut einem Bericht von DailyMail stammen die Aufnahmen aus einem Livestream des chinesischen "Qinhu Bay Forest Animal Kingdom Zoo" auf der Social-Media-Plattform "Douyin"- dem chinesischen Pendant zur hierzulande bekannten Plattform TikTok.

In dem Livestream zeigt der Zoo seine neue Attraktion: zwei gefährliche Tiger! Doch schnell fällt den Zuschauern und den Besuchern vor Ort auf, dass bei den vermeintlichen Raubkatzen irgendetwas faul ist. Spätestens als eine Pflegerin eines der Tiere auf den Arm nimmt, wird allen klar: Die gestreiften Tierchen sind lediglich zwei süße Hunde im Tiger-Kostüm!

Bei den Hunden handelt es sich um zwei Chow-Chows. Diese Hunderasse ist insbesondere für ihr langes und dichtes Fell bekannt. Normalerweise ist dieses jedoch nicht im Tiger-Muster zu sehen, sondern braun, blond oder schwarz.

In einem Statement gab der Zoo bekannt, dass die zwei Vierbeiner professionell mit einer harmlosen Farbe gefärbt wurden und dass all das nur ein "Gimmick" sei, um Besucher in den Zoo zu ziehen.