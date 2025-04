Zotteliger Hunde-Opa erlebt schweren Schock: Wird Charly nochmal glücklich?

Frankfurt am Main - Charly, der liebevolle Hundesenior wartet im Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 auf ein letztes, glückliches Kapitel seines Lebens.

Trotz kleiner Macken ist Charly ein unkomplizierter Gefährte, der sich sogar an Hundeanfänger vermitteln lässt – vorausgesetzt, sie lassen sich vom Tierheim beraten.

Mit Artgenossen kommt er gut klar, Katzenverträglichkeit kann getestet werden. Kinder sollten mindestens zehn Jahre alt sein, um respektvoll mit ihm umzugehen. Ob er alleine bleiben kann, ist unklar – doch am schönsten wäre ein Zuhause, wo er selten allein ist.

Wichtig: Charly darf nicht von oben gestreichelt oder festgehalten werden – vermutlich eine Folge negativer Erfahrungen beim Hundefriseur. Auch seine Zahnprobleme (fehlende Zähne) erfordern weiches Futter, aber kein Mitleid: "Er ist fit, agil und beweist, dass Alter nur eine Zahl ist", so die Pfleger.

Er läuft brav an der Leine und zeigt, dass auch ältere Hunde noch Abenteuer lieben, berichtet das Tierheim-Team. Der silbernasige Rüde sucht ein ruhiges Zuhause ohne Hektik, idealerweise mit Menschen, die seine Bedürfnisse verstehen.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Sein Zwinger bleibt zwar unsauber, doch das liegt wohl am Stress – in einem liebevollen Heim wird er sicher stubenrein. Wer ihm ein Sofa statt eines Zwingers schenkt, wird mit treuer Anhänglichkeit und der ruhigen Freude eines Hundes belohnt, der weiß, was im Leben wirklich zählt.

Menschen, die dem rüstigen Hunde-Opi ein wunderschönes und liebevolles Zuhause für seinen Lebensabend anbieten möchten, sollten sich umgehend per E-Mail mit dem Frankfurter Tierheim in Verbindung setzen und einen ersten Kennenlern-Termin vereinbaren.