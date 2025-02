Zotteliger Schäferhund will einfach nur geliebt werden: Besteht noch Hoffnung für Rex?

Frankfurt am Main - Sich einen großen Hund ins Haus zu holen, mag nicht für jedermann das Richtige sein. Nichtsdestotrotz verdienen es auch hochgewachsene Fellnasen wie Rex ein passendes Zuhause zu finden. Dass will der Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 ihm schnellstmöglich bescheren.