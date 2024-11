Zu frech für ein Zuhause? Findet Straßenhund Mirko auf seine alten Tage nochmal eine Familie?

In seinem letzten Zuhause hat der Rüde acht Jahre "auf seinem Thron gesessen und mit eiserner Hand geherrscht", schreibt der Tierschutzverein auf seiner Webseite.

Aber man lernt ja bekanntlich nie aus, weshalb auch Mirko die Chance verdient habe, seine alten Jahre in einem trauten Heim zu verbringen.

Denn ganz einfach ist Mirko leider nicht. Er braucht definitiv noch etwas Erziehung - trotz seiner Lebenserfahrung! Ein Haushalt mit kleinen Kindern wäre also nichts für den braun-melierten Vierbeiner, informiert der Hamburger Tierschutzverein.

Der spezielle Vierbeiner ist auf den Straßen Rumäniens aufgewachsen. Trotzdem oder genau deshalb merke er aber auch schnell, mit wem er sich anlegen kann und mit wem nicht. Ist das schließlich ein für alle Mal geklärt, vergesse er seine Kampflust relativ schnell und konzentriere sich darauf, ein lieber und gut gelaunter Hund zu sein.

Wer Mirko trotzdem eine Chance geben möchte, sich zu beweisen, müsse sich allerdings darüber bewusst sein, dass seine Eigenarten natürlich nicht von heute auf morgen in den Griff zu kriegen sind. Seine künftigen Besitzer müssen daher Zeit und Mühe in den Vierbeiner investieren, betonen die Tierschützer in ihrem Adoptionsaufruf.

Wer Mirko zu sich holen möchte, kann sich auf der Webseite des Hamburger Tierschutzvereins über den Mischling informieren und eine Selbstauskunft abgeben.