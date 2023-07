Zuckersüßer Zwergspitz kann nur noch schwer vertrauen: Der Grund ist traurig

Milow hatte es alles andere als einfach. Als Fundhund kam er ins Frankfurter Tierheim und wartet nun auf ein neues Zuhause.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Die Bindung zwischen Hund und Mensch ist in der Regel eine besonders innige. Doch das durfte Zwergspitz Milow in dieser Form leider noch nie erfahren. Das bringt logischerweise einige Probleme mit sich, die es in einem neuen Zuhause zu lösen gilt.

Zwergspitz-Rüde Milow hat ein wahrlich trauriges Schicksal hinter sich. © Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. Erst seit wenigen Tagen ist der nicht kastrierte Rüde erst in der Obhut des Tierschutzvereines Frankfurt am Main und Umgebung. Die Art und Weise, wie der rund anderthalb Jahre alte Hund in seine - hoffentlich nur zeitweilige - neue Unterkunft fand, ist derweil äußerst bedrückend. Denn tatsächlich kam Milow als Fundhund in die Hände der Frankfurter Tierschützer. Dass so etwas passiert, ist keineswegs ungewöhnlich. Doch dass niemand mehr nach dem süßen Zwergspitz suchte, ist nicht nur über alle Maßen traurig, sondern vor allem für die Verantwortlichen der Pflegeeinrichtung unbegreiflich. Vor allem aufgrund von Milows überaus liebenswürdigem Charakter und seiner verspielten sowie verschmusten Art scheint es umso verwunderlicher, dass ihn niemand vermisste. Daher liegt es auf der Hand, dass ihn seine Vorbesitzer bewusst los erden wollten - warum, wird wohl auf ewig ein Geheimnis bleiben. Hunde Liebenswerter Listenhund: Wer kann es mit dem Kangal Helmut aufnehmen? Beim kleinen Vierbeiner mit dem bezaubernden Lächeln hinterließ das natürlich Spuren. Vor allem macht sich das an seiner enormen anfänglichen Skepsis gegenüber Fremden deutlich.

Nachdem ihn niemand suchte: Zwergspitz-Rüde Milows Vertrauen in die Menschheit ist angeknackst