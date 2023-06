Hunderte Fische sterben in Hamburg: Das ist der Grund

Hamburg - Wegen deutlich zu wenig Sauerstoff in Hamburger Gewässern ist es in den vergangenen Tagen in einigen Kanälen und Teichen der Stadt zu einem Fischsterben gekommen.

Tote Fische schwimmen im Appelhoffweiher in Hamburg. © Steven Hutchings/TNN/dpa

Allein zu Beginn des etwa drei Kilometer langen Isebekkanals im Stadtteil Eimsbüttel seien zwischen 200 und 250 meist kleinere Fische gefunden worden, sagte Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Nieß und sein Team sind nicht nur für die Alsterschwäne, sondern auch für das Retten von Tieren aus Notfallsituationen und die Kontrolle des Gesundheitszustandes des Hamburger Wasserwildes zuständig. Derzeit gebe es im gesamten Stadtgebiet viele verendete Fische, sagte Nieß weiter. "Wir haben so ein deutliches Fischsterben, dass die Kollegen jetzt überall in der Stadt unterwegs sind."

Hauptgrund für das Fischsterben ist dem Bezirk Eimsbüttel zufolge, dass es zuletzt rund einen Monat lang bei heißen Temperaturen nicht geregnet hatte und der Sauerstoffgehalt deshalb ohnehin bereits gesunken war, wie ein Sprecher sagte.

Der starke Regen in den vergangenen Tagen habe dazu geführt, dass "schlagartig sehr große Mengen an Schadstoffen, die sich in den letzten Wochen auf den befestigten Flächen abgesetzt hatten über die Regenwassersiele in die Gewässer eingetragen" wurden.

Dazu gehören neben Pollen und Pflanzenresten auch Reifen- und Bremsabrieb.