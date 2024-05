"Nils" über 15 Jahre hinweg als Haustier gehalten: Elster wird zum Pflegefall!

Der Vogel bleibt dadurch auch in Zukunft ein Pflegefall. In die freie Natur könne man die Elster nicht mehr aussetzen.

In der Wildvogelstation des Tierheims in Bielefeld wurde der Vogel aufgepäppelt.

Der Rabenvogel scheint sich mittlerweile erholt zu haben. "Die Elster ist fit und munter und schnalzt gerne", heißt es in einem neuen Clip des Tierheims auf Facebook.

Dennoch sei das Verhalten der Elster alles andere als normal und entspreche nicht dem eines Rabenvogels in freier Wildbahn: In der Regel würde der Mensch jegliche Interaktionen zu dieser Art so gering wie möglich halten und in Gemeinschaft unterbringen. Im Fall von "Nils" ginge dies aufgrund seiner Vorgeschichte hingegen nicht. Er kennt nämliche nur Menschen. Eine Auseinandersetzung mit anderen Artgenossen sei daher extrem schwierig.