Hungriger Tigerhai spuckt diese stachelige Mahlzeit wieder aus

Queensland (Australien) - An der Küste Australiens haben Forscher einen Tigerhai für wissenschaftliche Zwecke gefangen und etwas Außergewöhnliches beobachtet.

An der australischen Küste wurde ein Ameisenigel zur ungewöhnlichen Mahlzeit eines drei Meter langen Tigerhais. © aussieflash / 123RF

Nicholas Lubitz und sein Team der James Cook University in Australien markierten im Mai 2022 zahlreiche Meerestiere mit Sendern, um Daten zu sammeln.

Was sich jedoch dann an der Küste von Orpheus Island im Norden von Queensland abspielte, ist kurios.

Das Forscherteam beobachtete, wie ein Tigerhai einen Ameisenigel (Echidna) auswürgte, heißt es in einer Mitteilung der Universität.

"Wir waren ziemlich schockiert über das, was wir sahen. Wir wussten wirklich nicht, was los war", so Lubitz.

Der Wissenschaftler schoss umgehend ein Foto, auf dem man aber nur die Umrisse des Echidnas erkennen konnte.