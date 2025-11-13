Igel-Jäger werfen Tier aus dem Autofenster

Osten - Zwei Männer sollen in Osten (Landkreis Cuxhaven) gezielt Igel gefangen haben. Die Polizei erwischte die 49- und 50-Jährigen nach einem Zeugenhinweis am Montag in einem Kleintransporter mit zwei Tieren, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Die Polizei hatte über das Jahr verteilt mehrere Hinweise zu den Igel-Jägern erhalten. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Einen weiteren Igel soll einer der Männer beim Anblick des Streifenwagens offenbar aus dem Fenster geworfen haben. Die lebenden Tiere waren auf der Ladefläche "in einer Art Transportbox", so der Sprecher. Zuvor berichteten die "Cuxhavener Nachrichten".

Die Polizei und die Naturschutzbehörde haben die Tiere begutachtet. "Da die Igel weder verletzt noch sonst auffällig waren, hat man sie vor Ort wieder freigelassen", sagte der Polizeisprecher.

"Grundsätzlich ist das ja ein robustes Tier, die wissen sich ja auch zu verteidigen und durften dann Gott sei Dank quasi im Unterholz wieder verschwinden", erklärte er weiter.

Über das Jahr verteilt sind den Angaben zufolge knapp ein halbes Dutzend Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, dass dort Menschen Jagd auf Igel machen.

Bisher fehlten jedoch die Beweise. "Wir konnten zuvor keinen antreffen. Deswegen war schwer festzustellen, ob da etwas dran ist oder nicht", sagte der Polizeisprecher. Ob das immer dieselben Täter waren, sei bisher noch unklar.