Papagei "Butzi" hält Polizei und Anwohner auf Trab

Illertissen - Ein Papagei hat im Landkreis Neu-Ulm in einem Wohngebiet für Aufsehen und einen Polizeieinsatz gesorgt.

Ein großer Papagei hat in einem Wohnviertel die Polizei auf den Plan gerufen. (Symbolbild) © lapis2380/123RF

Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Anwohner Donnerstagnacht einen großen rot-blauen Papagei auf einem Zaun. Den Angaben nach machte der exotische Vogel lautstark auf sich aufmerksam.

Er wagte sich selbst nicht näher an das Tier heran, sondern verständigte die Polizei Illertissen. Auch die Beamten waren von der Größe des Papageis beeindruckt. Ein in der Nachbarschaft wohnender Vogelbesitzer wurde daher mit in den Einsatz einbezogen.

Der Experte unternahm erste Versuche, den Vogel einzufangen, doch ohne Erfolg.

Zwischenzeitlich wurde auch die Polizeiinspektion Weißenhorn auf den Vorfall aufmerksam und konnte helfen: Denn der Papagei mit dem Namen "Butzi" wurde einen Tag zuvor als vermisst gemeldet.