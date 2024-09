In den Tiefen des Ozeans: Forscher entdecken eine neue Hai-Art!

In den Gewässern rund um Australien und Neuseeland soll der stachelnasige Spukfisch derzeit leben. © National Institute of Water and Atmospheric Research

In einer Pressemitteilung berichtete das National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) am gestrigen Dienstag über die Entdeckung des stachelnasigen Spukfischs.

Wie der Name schon vermuten lässt, zeichnet sich die neu entdeckte Art durch eine lange, spitze Nase aus. Nach Angaben des NIWA hat das Tier eine braune Haut, einen langen, dünnen Schwanz und dunkle, große Augen.

Sie galt "früher als Teil einer einzigen weltweit verbreiteten Art", doch Forscher stellten nun fest, dass sich der Fisch "genetisch und morphologisch von seinen Cousins" unterscheidet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Geisterhaie gehören zu einer Gruppe von Knorpelfischen, die mit Haien und Rochen verwandt sind. Sie verfügen über eine glatte, schuppenfreie Haut und schnabelartige Zähne.