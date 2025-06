Invasive Ameisen-Art in Darmstadt entdeckt: Folgen "können gravierend sein"

Darmstadt - Sie stammen ursprünglich aus dem westlichen Mittelmeerraum, doch begünstigt durch den Klimawandel ist die Große Drüsenameise (Tapinoma magnum) in Hessen angekommen. Die als invasiv geltende Ameisen-Art wurde in Darmstadt nachgewiesen, wie die Wissenschaftsstadt am Mittwoch mitteilte.