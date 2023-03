15.03.2023 18:07 Irre Videos! Dieser Vogel navigiert sich durch YouTube und guckt niedliche Tier-Clips

Instagram-Star "Pooki the Indian Ringneck" lebt in Melbourne - und liebt das iPad seiner Besitzer. Der clevere Halsbandsittich guckt am liebsten YouTube-Videos.

Von Simone Bischof

Melbourne (Australien) - "Pooki the Indian Ringneck" lebt in Melbourne an der Südostküste Australiens - und liebt das iPad seiner Besitzer. Allerdings sitzt das Tier nicht stundenlang darauf, um sich zu putzen, sondern der clevere Vogel hat tatsächlich herausgefunden, wie er sich durch das Internet navigiert. Halsbandsittich Pooki liebt es, sich durch YouTube zu klicken. © Screenshot Instagram/insta.beakk Der Halsbandsittich liebt es, sich durch YouTube zu klicken! Dazu stupst er mit seinem Schnabel als Erstes auf das Display des Gerätes, und zwar direkt auf das YouTube-Symbol, das er anscheinend mühelos erkennt. Aus den angebotenen Videos wählt er dann gezielt Clips seiner Artgenossen aus und schaut interessiert dabei zu, was die tierischen Influencer zu bieten haben. Tiere Kurz vor ihrem Geburtstag: Ältester Humboldt-Pinguin der Welt ist tot Manchmal "kommentiert" Pooki auch das, was die "Konkurrenz" auf dem Videoportal so treibt, mit einem hohen, schrillen "Kiiak". Halsbandsittiche gelten als neugierig und intelligent. Manche der Vögel haben eine besonders hohe Sprachbegabung und sind in der Lage, Worte und Geräusche nachzuahmen. Ihr Vokabular kann bis zu 250 Wörter umfassen. Tiere dieser Papageienart sind schnell zutraulich und können sehr anhänglich werden - vorausgesetzt, man geht behutsam mit ihnen um und schenkt ihnen viel Zeit.

Titelfoto: Screenshot Instagram/insta.beakk