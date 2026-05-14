Ist es "Timmy"? Offenbar Buckelwal vor Dänemarks Küste gesichtet

Anholt (Dänemark) - Fast zwei Wochen ist es her, dass Buckelwal "Timmy" in der Nordsee freigelassen wurde. Wegen fehlender Senderdaten wird seitdem wild spekuliert, ob das Tier nun in Freiheit schwimmt oder womöglich bereits tot ist. Hat das Rätselraten nun ein Ende?

Der Blas eines Wales, bei dem es sich vermutlich um den in einer flachen Ostsee-Bucht an der Insel Poel geborgene Buckelwal handelt, war Anfang Mai im Meer bei Skagen zu sehen. Nun soll ein Wal vor der dänischen Küste gesichtet worden sein. © Sebastian Peters/NEWS5/dpa

Ein Blick in Richtung Dänemark zeigt: Vor der Küste nahe der Insel Anholt soll nun ein Buckelwal gesichtet worden sein. Das berichtet unter anderem der Sender "TV2 Østjylland". Seitdem wird in dänischen Medien wild spekuliert, ob es sich bei dem Tier womöglich um "Timmy" handle.

Der Meeressäuger habe vor allem bei den Inselbewohnern bereits für Aufsehen gesorgt. "Er ist ziemlich groß. Wenn man ihn mit dem Fernglas betrachtet, sieht man, dass er zehn bis 15 Meter lang ist", so Morten Abildstrøm, der als Aufseher bei der Naturbehörde auf Anholt tätig ist.

Auch Bewohner der Insel seien sich sicher: Das gestrandete Tier sei keine Robbe und kein Schweinswal. Laut Abildstrøm liege der Wal etwa 75 Meter vom Ufer entfernt. Auch auf Facebook kursieren Fotos des angeblich gestrandeten Wals vor Dänemark.