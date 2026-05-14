Ist es "Timmy"? Offenbar Buckelwal vor Dänemarks Küste gesichtet
Anholt (Dänemark) - Fast zwei Wochen ist es her, dass Buckelwal "Timmy" in der Nordsee freigelassen wurde. Wegen fehlender Senderdaten wird seitdem wild spekuliert, ob das Tier nun in Freiheit schwimmt oder womöglich bereits tot ist. Hat das Rätselraten nun ein Ende?
Ein Blick in Richtung Dänemark zeigt: Vor der Küste nahe der Insel Anholt soll nun ein Buckelwal gesichtet worden sein. Das berichtet unter anderem der Sender "TV2 Østjylland". Seitdem wird in dänischen Medien wild spekuliert, ob es sich bei dem Tier womöglich um "Timmy" handle.
Der Meeressäuger habe vor allem bei den Inselbewohnern bereits für Aufsehen gesorgt. "Er ist ziemlich groß. Wenn man ihn mit dem Fernglas betrachtet, sieht man, dass er zehn bis 15 Meter lang ist", so Morten Abildstrøm, der als Aufseher bei der Naturbehörde auf Anholt tätig ist.
Auch Bewohner der Insel seien sich sicher: Das gestrandete Tier sei keine Robbe und kein Schweinswal. Laut Abildstrøm liege der Wal etwa 75 Meter vom Ufer entfernt. Auch auf Facebook kursieren Fotos des angeblich gestrandeten Wals vor Dänemark.
Offenbar Buckelwal vor Dänemarks Küste gestrandet: Viele Fragen bleiben offen
Bislang beobachte die Naturbehörde die Situation. Abildstrøm betont, dass man nicht versuchen werde, den Wal zu entfernen, solange er sich nicht näher an die Küste bewegt. Ob der gerstandete Wal vor Dänemarks Küste tot oder lebendig ist, sei nicht bekannt.
Und ob es sich bei dem Tier tatsächlich um "Timmy" handelt, der mittels einer Barge und mehreren Begleitschiffen durch die Unterstützung einer privaten Rettungsinitiative über mehrere Tage hinweg von der Ostsee in die Nordsee gebracht wurde, bleibt unklar.
Titelfoto: Sebastian Peters/NEWS5/dpa