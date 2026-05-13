Dramatische Rettung: Feuerwehr befreit Fuchsbaby aus Kanal

Düsseldorf - Ganz allein hat sich ein kleiner Fuchs durch ein Gitter in einen Düsseldorfer Kanal gehangelt.

Die Feuerwehr Düsseldorf musste ein Fuchsbaby aus einem Kanal retten. © Stadt Düsseldorf/dpa

Mitarbeiter des Stadtentwässerungsbetriebs fanden das entkräftete Tier am Montag, wie die Stadt mitteilte.

Das Fuchsbaby habe vermutlich nicht mehr den Weg aus dem Kanal gefunden, teilte eine Stadtsprecherin mit.

Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten das Jungtier gerettet.