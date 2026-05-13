Dramatische Rettung: Feuerwehr befreit Fuchsbaby aus Kanal
31 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Verena Freiberg
Düsseldorf - Ganz allein hat sich ein kleiner Fuchs durch ein Gitter in einen Düsseldorfer Kanal gehangelt.
Mitarbeiter des Stadtentwässerungsbetriebs fanden das entkräftete Tier am Montag, wie die Stadt mitteilte.
Das Fuchsbaby habe vermutlich nicht mehr den Weg aus dem Kanal gefunden, teilte eine Stadtsprecherin mit.
Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten das Jungtier gerettet.
Anschließend wurde er tierärztlich untersucht und in eine Pflegestelle gebracht, sagte ein Sprecher des Tierheims. Aktuell würden viele junge Wildtiere gefunden und ins Tierheim gebracht.
Titelfoto: Stadt Düsseldorf/dpa