Wal "Timmy" spurlos verschwunden: So nahm das Drama seinen Lauf

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Buckelwal Timmy wurde freigelassen. Sein Schicksal bewegte die Menschen wochenlang. TAG24 erzählt die Chronologie von der ersten Sichtung bis zur Freilassung.

Von Bastian Küsel-Kanbach, Jana Steger

Inhaltsverzeichnis

Niendorf/Wismar/Poel - Das Schicksal des gestrandeten Buckelwals in der Ostsee bewegte die Menschen wochenlang. Am 2. Mai wurde das Tier in der Nordsee freigelassen. TAG24 erzählt die Chronologie von der ersten Sichtung bis zu Timmys Freiheit.

Am 23. März strandete der Buckelwal in der Lübecker Bucht vor Niendorf - das Unheil nahm seinen Lauf.
Am 23. März strandete der Buckelwal in der Lübecker Bucht vor Niendorf - das Unheil nahm seinen Lauf.  © Jens Büttner/dpa

3. März

  • erste Sichtung des Wals bei Wismar
  • Tier verheddert sich in Fischernetzen, kann den Hafen aber verlassen

10. März

Tumor an der Pfote: Tigerin "Indira" ist tot
Tiere Tumor an der Pfote: Tigerin "Indira" ist tot
  • Wal verfängt sich in Netz bei Steinbeck
  • Tier befreit sich während des Rettungseinsatzes selbst und schwimmt ins offene Meer

19. März

  • Wal wird in der Nähe der Trave bei Travemünde gesichtet

20. März

  • Tier wird in der Lübecker Bucht gesichtet
  • Wal verheddert sich wieder in Netzen und schwimmt mit Seilresten ins offene Meer

23. März

  • Wal strandet auf Sandbank bei Niendorf
  • Beginn größerer Rettungsmaßnahmen

24. März

  • Rettungsversuch mit kleinem Saugbagger scheitert
  • Zustand des Wals verschlechtert sich

25. März

  • größerer Bagger wird angefordert
  • Aktivitäten des Wals werden geringer

Wal befreit sich nach Bagger-Aktion, findet den richtigen Weg aber nicht

Mithilfe von Baggern versuchten die Einsatzkräfte, den Wal zu befreien. Meeresbiologe Robert Marc Lehmann (43, r.) verbrachte Stunden im Wasser.
Mithilfe von Baggern versuchten die Einsatzkräfte, den Wal zu befreien. Meeresbiologe Robert Marc Lehmann (43, r.) verbrachte Stunden im Wasser.  © Daniel Bockwoldt/dpa

26. März

  • groß angelegte Rettungsaktion startet
  • Rinne für den Wal wird gebaggert
  • Meeresbiologe Robert Marc Lehmann stundenlang beim Wal im Wasser

27. März

Elefant dreht bei Tempel-Fest durch, tötet Mann und zerstört Autos
Tiere Elefant dreht bei Tempel-Fest durch, tötet Mann und zerstört Autos
  • Wal befreit sich selbst von der Sandbank
  • Tier wird bei Haffkrug und Niendorf gesichtet
  • Begleitung ins offene Meer misslingt

28. März

  • Tier strandet erneut bei der Insel Walfisch

29. März

  • Wal befreit sich dank steigendem Wasser kurzzeitig
  • Tier strandet nach kurzer Zeit erneut

30. März

  • Wal wird durch Geräusche zum Schwimmen animiert
  • Tier schwimmt zunächst Richtung Hafen, dann Richtung offenes Meer

31. März

  • Wal wird morgens schwimmend bei Wismar gesichtet
  • Tier strandet später bei der Insel Poel

1. April

  • Zustand verschlechtert sich weiter
  • Entscheidung: Rettungsversuche werden eingestellt

Verletzungen werden sichtbar, Lebendrettung final ausgeschlossen

Nach der erneuten Strandung vor der Insel Poel verliefen alle Maßnahmen erfolglos. Der Wal hatte seine letzte Ruhestätte gefunden.
Nach der erneuten Strandung vor der Insel Poel verliefen alle Maßnahmen erfolglos. Der Wal hatte seine letzte Ruhestätte gefunden.  © Florian Manz/Greenpeace Germany/dpa

2. April

  • Aktivitäten des Wals reduzieren sich weiter

  • Tier wird für spätere Bergung vermessen

3. April

  • Rücken des Tieres wird mit Wasser benetzt

  • Demo für den Wal in Wismar, Umweltminister Backhaus stellt sich Fragen

4. April

  • Begutachtung deckt Verletzungen auf, Schiffsschraube womöglich die Ursache

  • Deutsches Meeresmuseum spricht sich final gegen Lebendrettung aus

5. April

  • Wal zeigt plötzlich wieder mehr Aktivität, Atemfrequenz erhöht sich

  • Überlegung, den Wal mit einem dänischen Katamaran in die Nordsee zu transportieren

6. April

  • Zustand des Wals verschlechtert sich

  • Robert Marc Lehmann lehnt erneutes Kommen wegen anderer Aufgaben ab

7. April

  • Wal reagiert kaum noch auf äußere Einflüsse

  • Lebendrettung wird von Experten endgültig ausgeschlossen

8. April

  • Wal liegt im Sterben

  • aktive Tötung des Tiers wird klar ausgeschlossen

Wal liegt im Sterben, doch dann gibt es plötzlich neue Hoffnung

Immer wieder gingen Menschen für den sterbenden Wal auf die Straße. Sie wollten nicht wahrhaben, dass er nicht mehr gerettet werden konnte.
Immer wieder gingen Menschen für den sterbenden Wal auf die Straße. Sie wollten nicht wahrhaben, dass er nicht mehr gerettet werden konnte.  © Marcus Golejewski/dpa

9. April

  • Wal liegt immer noch an derselben Stelle
  • Internationale Experten raten von weiteren Rettungsversuchen ab

10. April

  • Bürgermeisterin spricht von Morddrohungen
  • MediaMarkt-Mitgründer will Buckelwal mit eigenen Plänen retten

11. April

  • Wal wird weiterhin mit Wasser benetzt
  • Tier reagiert nicht mehr auf Mobilisierungsversuch mit Walgesang

12. April

  • Atmung des Wals wird schwächer
  • Frau wird von Kontaktaufnahme im Wasser abgehalten. Sie spricht von einem "topfitten" Tier

13. April

  • Tierrechtsorganisation PixelHelper stellt Eilantrag für Rettungsversuch mit Bagger
  • Umweltminister Backhaus wehrt sich gegen Vorwürfe
  • Demonstranten dringen in Sicherheitsbereich ein

14. April

  • Tierrechtsorganisation PixelHelper ziehen Eilantrag zurück
  • Umweltminister warnt vor falschen Spendenaufrufen und Falschinformation im Internet
  • Absperrzaun wird nach Sturm der Demonstranten verstärkt und ein Sichtschutz wird angebracht

15. April

  • Umweltministerium gibt Verantwortung für den Buckelwal an Privatinitiative ab (Unternehmer Karin Walter-Mommert und Walter Gunz)
  • Erste Phase des neuen Rettungsversuchs soll am Donnerstag, 16. April, beginnen
  • MediaMarkt-Mitgründer Gunz finanziert Rettungsversuch und blickt hoffnungsvoll auf die nächsten Tage

Rettungsversuch startet, Tierärztin sieht "reelle Chance" für den Wal

Während die Vorbereitungen für einen finalen Rettungsversuch liefen, wurde die geschundene Haut des Buckelwals mit Tüchern und Zinksalbe behandelt.
Während die Vorbereitungen für einen finalen Rettungsversuch liefen, wurde die geschundene Haut des Buckelwals mit Tüchern und Zinksalbe behandelt.  © Stefan Sauer/dpa

16. April

  • Vorbereitungen für Rettungsversuch starten
  • Schwimmer nehmen Kontakt zum Wal auf, Tier reagiert positiv
  • Pontons werden ins Wasser gelassen, aber eigentliche Rettung auf Freitag verschoben

17. April

  • Timmy ist aktiv und bewegt sich viel
  • Schwimmender Bagger ist im Wasser positioniert
  • Erstes Probespülen zum Entfernen von Sand und Schlick am Tier gestartet

18. April

  • Geschundene Haut des Wals wird mit Tüchern und Zinksalbe behandelt
  • Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert sieht "reelle Chance" für Timmy
  • Rettungsversuch verzögert sich weiter

19. April

  • Schlepper "Robin Hood" trifft vor Ort ein, um später Ponton-Konstruktion zu ziehen
  • Wasserpegel und Wind steigen an: Timmy könnte sich selbst freischwimmen
  • Überprüfungen laufen, ob GPS-Sender an Wal befestigt werden kann
  • Wetterbedingungen zögern Rettungsversuch weiter hinaus

20. April

  • Wal schwimmt sich am Morgen frei und legt rund drei Kilometer zurück
  • Tier stoppt am Übergang des Kirchsees zur Wismarbucht und bewegt sich nicht mehr vom Fleck
  • Retter versuchen das Tier zum Schwimmen zu animieren, weil der Wasserpegel sinkt
  • Timmy liegt ganz in der Nähe der Fahrrinne und könnte sich weiterhin selbst freischwimmen

21. April

  • Sinkender Wasserstand erschwert die Bedingungen, Wal wird erneut unterspült
  • Chaos im Retter-Team spritzt sich zu, Wal-Expertin Dr. Jenna Wallace erhebt schwere Vorwürfe
  • Buckelwal bekommt Peilsender am Rücken und soll gefüttert werden
  • Helfer graben Wasserbecken für Timmy, in dem er schwimmen können soll

22. April

  • Nachdem er von der abgereisten Dr. Jenna Wallace angegriffen wurde, wehrte sich Umweltschützer Sergio Bambarén
  • NABU blickt mit Sorge auf Rettungsaktion in Poel
  • Ursprüngliches Konzept kann nicht weiter fortgesetzt werden, an neuem Plan wird gearbeitet

Vorbereitungen für den Transport laufen, Timmy wird in Barge in Richtung Nordsee gebracht

Timmy wurde mit mehreren Begleitschiffen in einer Barge in Richtung Nordsee transportiert.
Timmy wurde mit mehreren Begleitschiffen in einer Barge in Richtung Nordsee transportiert.  © Bodo Marks/dpa

23. April

  • Tierärztin Jenna Wallace schießt gegen neues Spezialisten-Team
  • Neues Rettungs-Konzept liegt beim Minister, aber muss noch korrigiert werden
  • Bergung frühestens am 26. April

24. April

  • Baggerarbeiten werden fortgesetzt
  • Umweltminister erklärt altes Konzept für gescheitert
  • Neues Konzept mit Schute in der finalen Abstimmung

25. April

  • Dr. Jenna Wallace appelliert an Retter, Tier in Ruhe zu lassen und stattdessen den angekündigten hohen Wasserstand zu nutzen
  • Big Bags werden als Barrikade im Wasser platziert
  • Neues Konzept mit Barge bekommt grünes Licht und wird vorgestellt

26. April und 27. April

  • Rinne ist fertig gegraben
  • Vorbereitungen für Transport laufen weiter

28. April

  • Timmy wird mit einem Gurtsystem in Richtung Barge gebracht
  • Buckelwal schwimmt in die Barge
  • Transport Richtung Nordsee mit dem Schlepper-Schiff "Robin Hood" beginnt

29. April

  • Übergabe der Barge samt Timmy an die "Fortuna B"
  • Buckelwal befindet sich weiterhin auf großer Reise

30. April

  • Begleitflotte um das Fischereiforschungsschiff "Arne Tiselius" ergänzt
  • Timmy wird im Inneren der Barge bewässert

Buckelwal Timmy in der Nordsee freigelassen, Aufenthaltsort weiterhin unbekannt

Nach der Freilassung des Buckelwals legten der Schlepper "Robin Hood" und die Barge am Kieler Scheerhafen an.
Nach der Freilassung des Buckelwals legten der Schlepper "Robin Hood" und die Barge am Kieler Scheerhafen an.  © Frank Molter/dpa

1. Mai

  • wetterbedingte Warteschleife
  • Schlepper-Schiffe samt Barge und Buckelwal erreichen Nordspitze Dänemarks
  • Retter versuchen Timmy aus der Barge zu ziehen - ohne Erfolg

2. Mai

  • Freilassung in Skagerrak
  • Aufenthaltsort von Timmy trotz angebrachtem Peilsender unklar
  • Retter sollen von Freilassung überrascht worden sein

Nach der Freilassung

  • Peilsender liefert weiterhin kaum Daten zum Aufenthaltsort von Timmy
  • Initiatoren distanzieren sich von Timmys Freilassung sowie kritische Stimmen von Experten
  • Deutsches Meeresmuseum geht vom Tod des Tieres aus, Retter ist überzeugt: "Er lebt"

Titelfoto: Florian Manz/Greenpeace Germany/dpa

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