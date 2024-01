Kakadu in Kälte ausgesetzt: Wer ist der verantwortungslose Besitzer?

Bad Segeberg - Bereits am vergangenen Samstag hatte eine Spaziergängerin in Bad Segeberg einen herrenlosen Kakadu entdeckt. Nun sucht die Polizei den Besitzer.

Wer hat den Kakadu in der Kälte ausgesetzt? © Tierheim Bad Segeberg

Wie die Polizei erst am heutigen Freitag mitteilte, war der weiße Vogel mit der gelben Federhaube in einem mit einer Decke umhüllten Käfig in der Kälte ausgesetzt und seinem Schicksal überlassen worden.

Die Spaziergängerin hatte das Federtier in der Nebenstraße "Im Siek" kurz vor der Ortschaft Nahe gefunden und es anschließend in das Tierheim Bad Segeberg gebracht. Dort ist er auch gegenwärtig zu Hause. Wäre der Kakadu von der Frau nicht gefunden worden, wäre er aufgrund der Kälte wahrscheinlich gestorben.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht außerdem nach dem verantwortungslosen Tierhalter.