Kalle Kullerauge guckt in die Röhre: So wird das Berliner Baby-Hippo heißen

Das kleine Flusspferd im Berliner Zoo hat jetzt einen Namen. Zur Auswahl stand eine lange Liste kreativer Vorschläge.

Von Andreas Heimann, Sarah Knorr

Berlin - Das kleine Flusspferd im Berliner Zoo hat jetzt einen Namen. Zur Auswahl stand eine lange Liste kreativer Vorschläge. Durchgesetzt hat sich am Ende Willi Wackelöhrchen.

Kuckuck: Das Jungtier Willi Wackelöhrchen fühlt sich im Wasser wohl.  © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Entscheidung war für die Jury nicht einfach: In den vergangenen Wochen waren mehr als 20.000 Namensvorschläge eingegangen, wie der Zoo mitteilte.

Der Name für den Flusspferdbullen sollte in Form einer Alliteration typische Merkmale von Flusspferden aufgreifen, lautete die Vorgabe. Zu den Vorschlägen zählten zum Beispiel Paul Plansch, Bobby Boulette und Kalle Kullerauge.

Die enorme Resonanz zeige, wie groß die Begeisterung für die sympathischen Tiere sei, sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem.

"Die Namensvorschläge waren kreativ, humorvoll und oft liebevoll mit Berlin und unseren Tieren verbunden", betonte er.

Der junge Hippo-Bulle schwimmt an der Seite seiner Mutter Nala (14)  © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Mir gefällt besonders, dass der Name eine für Flusspferde sehr typische Eigenschaft beschreibt", sagte Knieriem. "Das Rotieren der kleinen Ohren nach dem Auftauchen ist oft zu beobachten und hat den ganz praktischen Nutzen, dass das Wasser aus den Ohren befördert wird."

Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa

