Kamel hat keine Lust mehr und wirft Touristen ab: Zwei Menschen verletzt

Broome (Australien) - Bei einem Kamelritt am beliebten Cable Beach in der australischen Küstenstadt Broome sind am Samstagabend zwei Touristen verletzt worden.

Das Kamel warf zwei Menschen ab, die daraufhin in den Sand stürzten. (Symbolbild) © Laszlo Balogh/AP/dpa

Wie ABC News berichtete, löste sich das Kamel aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Gruppe und begann plötzlich wild hin und her zu springen.

Die beiden Reiter versuchten noch, sich festzuhalten, wurden jedoch von dem Tier abgeworfen und stürzten auf den feuchten und harten Sand.

Nach Angaben des Rettungsdienstes wurde eine Frau im Alter von etwa 60 Jahren mit schweren Verletzungen in das örtliche Broome Hospital eingeliefert.

Die Gesundheitsbehörde von Westaustralien teilte später mit, dass eine verletzte Person bereits aus dem Krankenhaus entlassen wurde, während sich die zweite in stabilem Zustand befindet.

Warum das Kamel durchging und sich von der Gruppe entfernte, ist derzeit noch unklar. Der Reiseveranstalter Red Sun Camels wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern. Ein Video des Vorfalls ging auf Instagram viral.