Kamel hat keine Lust mehr und wirft Touristen ab: Zwei Menschen verletzt
Broome (Australien) - Bei einem Kamelritt am beliebten Cable Beach in der australischen Küstenstadt Broome sind am Samstagabend zwei Touristen verletzt worden.
Wie ABC News berichtete, löste sich das Kamel aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Gruppe und begann plötzlich wild hin und her zu springen.
Die beiden Reiter versuchten noch, sich festzuhalten, wurden jedoch von dem Tier abgeworfen und stürzten auf den feuchten und harten Sand.
Nach Angaben des Rettungsdienstes wurde eine Frau im Alter von etwa 60 Jahren mit schweren Verletzungen in das örtliche Broome Hospital eingeliefert.
Die Gesundheitsbehörde von Westaustralien teilte später mit, dass eine verletzte Person bereits aus dem Krankenhaus entlassen wurde, während sich die zweite in stabilem Zustand befindet.
Warum das Kamel durchging und sich von der Gruppe entfernte, ist derzeit noch unklar. Der Reiseveranstalter Red Sun Camels wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern. Ein Video des Vorfalls ging auf Instagram viral.
Kamelunfälle kommen nur selten vor
Kamelritte bei Sonnenuntergang zählen seit den 80er-Jahren zu den bekanntesten Touristenattraktionen in Broome und ziehen jedes Jahr Zehntausende Besucher an. Nach Angaben von Chris Mitchell, Präsident des australischen Bezirks Broome, sind Zwischenfälle dieser Art äußerst selten.
"Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und wir wünschen ihnen eine schnelle Genesung", erklärte Mitchell. Zugleich betonte er, dass Broome weiterhin ein sicheres und beliebtes Reiseziel sei, dessen einzigartige Erlebnisse jedes Jahr von zahlreichen Gästen geschätzt würden.
Titelfoto: Laszlo Balogh/AP/dpa