Achtung beim Lüften! Jetzt können Fledermäuse ins Haus kommen

Hilpoltstein - Wer bei den tropischen Temperaturen zurzeit am Abend oder in der Nacht lüftet, könnte ungebetenen Besuch bekommen. Im Sommer beginnen junge Fledermäuse, ihre Umgebung zu erkunden und nach Quartieren zu suchen, wie Alexander Gnatz vom Naturschutzverband LBV in Hilpoltstein erläutert.

Ein Großes Mausohr klammert sich an einen Felsen: Die Tiere suchen im Sommer nach neuen Quartieren. © Pia Bayer/dpa

Dabei könnten diese durch gekippte oder weit geöffnete Fenster irrtümlicherweise in Wohnungen oder Büros fliegen. Dann gilt erst einmal: "Ruhe bewahren", sagt er.

Auch Klimaanlagen könnten junge Fledermäuse anziehen, erläutert der Experte. Der kalte Luftstrom aus dem Fenster könne auf diese wie ein Höhleneingang wirken. Je nach Art fliegen die unerfahrenen Fledermäuse ihm zufolge von Juli bis September aus. Im August kommt es jedoch am häufigsten vor, dass sich die Tiere dabei in ein Gebäude verirren.

"Meist handelt es sich um einzelne Tiere oder kleine Gruppen, in seltenen Fällen können jedoch auch größere Schwärme mit über 100 Fledermäusen einfliegen", heißt es von der Stadt Würzburg.

Diese bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die Fenster geschlossen zu halten, wenn diese etwa über die Ferien längere Zeit abwesend sind.

Gekippte Fenster könnten sonst zur Todesfalle für Fledermäuse werden, die nicht mehr alleine nach draußen finden. Auch Bürofenster sollten nach Feierabend deshalb nicht gekippt bleiben.