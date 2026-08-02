80-Zentimeter-Reptil kriecht durchs Mauerwerk: Anwohner wählen den Notruf

Wetter - Anwohner alarmierten am Sonnabend im Ruhrgebiet besorgt die Feuerwehr. Sie hatten in der Straße Am Sportplatz in Wetter (Ruhr) eine Schlange in einer Mauer erblickt und deshalb gegen 10.45 Uhr vorsichtshalber den Notruf gewählt.

Bei der Schlange handelt es sich um eine Ringelnatter, die für die Menschen harmlos ist. © Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Schon anhand des Bildmaterials konnten die Kameraden aus NRW Entwarnung geben, rückten dennoch an.

Es handelte sich um eine 80 Zentimeter lange Ringelnatter, die dort durchs Mauerwerk kroch.

Von den Einsatzkräften wurde das harmlose Tier eingefangen und in seinem natürlichen Habitat - einem Waldgebiet - wieder ausgesetzt.

Innerhalb von rund 40 Minuten war der Einsatz wieder beendet.