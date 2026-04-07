Kaninchen kuschelt sich zu Mann ins Bett: Als der dann unter die Bettdecke schaut, fällt ihm die Kinnlade herunter
Portugal - Ein Familienvater aus Portugal staunte nicht schlecht, als er sah, was sein Kaninchen ihm in seinem Bett hinterlassen hatte.
Der Mann, der mit seiner Frau Heba Faqih und den zwei gemeinsamen Kindern derzeit in Portugal wohnt, wachte nichts ahnend auf und stellte fest, dass sich sein Kaninchen "Biscuit" in der Nacht zu ihm gesellt hatte. Soweit nichts, was einen beunruhigen muss.
Allerdings hatte das Tier ausgerechnet einen Fleck auf Jons Beinen unter der Decke zum Geburtsort ihrer Hasenbabys auserkoren. In einem Video sieht man, wie der Mann unter seine Decke lunscht, wo zwischen Fellbüscheln mehrere nackte, winzige Hasenjunge liegen.
"Ich dachte, Kaninchen wären eine schöne Bereicherung, und war beeindruckt, dass sie stubenrein werden können", schreibt der Familienvater auf Instagram. "Aber ich hätte nie gedacht, dass ich eines Morgens aufwachen und Big Mama ihre Babys auf meine Beine legen würde 😆." Ganze sechs Stück hatte das Kaninchen in der Nacht zur Welt gebracht.
Kaninchen bringt sechs Babys zur Welt - auf den Beinen seines Besitzers
Normalerweise würde Biscuit im Garten wohnen - wie auch die anderen vier Kaninchen. Da Jon aber derzeit Gemüse anpflanzt, wurden die Stupsnasen nach drinnen geholt. Auf dem Grundstück war tatsächlich schon einmal ein Wurf Babys geboren worden, allerdings in einer Erdhöhle.
Dass sich Biscuit nun nichts Geringeres als Jons Bett beziehungsweise direkt seinen Körper für die Geburt ausgesucht hatte, zeugt von einem großen Vertrauensverhältnis. "Wenn ein Beutetier seine Babys quasi auf dir zur Welt bringt, vertraut dir dieses kleine Wesen vollkommen", meint ein User unter Jons Video.
Da sein Beitrag auf der Plattform rasch durch die Decke ging, erstellte der zweifache Vater kurzerhand ein eigenes Hasen-Profil namens "two was enough". Einst besaß die Familie nämlich nur zwei Kaninchen, die sich aber rasch vermehrten. Neben Biscuit wohnen auch noch Snowy, Speed, Oreo und Coco bei ihnen - und jetzt eben auch noch die sechs Jungtiere.
In einem Update-Post hat Jon allerdings eine traurige Nachricht zu verkünden: Eines der Babys ist fünf Tage nach der Geburt verstorben. "Es war das kleinste, viel kleiner als die anderen, und in der Natur bedeutet das oft, dass man nicht lange lebt", fasst er den Vorfall zusammen. Er ist aber guter Hoffnung, dass die anderen fünf zu "großen, starken und lustigen Kaninchen" heranwachsen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/two_was_enough