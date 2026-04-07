Kaninchen kuschelt sich zu Mann ins Bett: Als der dann unter die Bettdecke schaut, fällt ihm die Kinnlade herunter

Jon Dean, der mit seiner Familie in Portugal wohnt, berichtete online über einen schockierenden Fund unter seiner Bettdecke.

Von Anne-Sophie Mielke

Portugal - Ein Familienvater aus Portugal staunte nicht schlecht, als er sah, was sein Kaninchen ihm in seinem Bett hinterlassen hatte.

Jon Dean, der mit seiner Familie in Portugal wohnt, berichtete online darüber, was ihm sein Kaninchen "Biscuit" im Bett hinterlassen hatte. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/two_was_enough Der Mann, der mit seiner Frau Heba Faqih und den zwei gemeinsamen Kindern derzeit in Portugal wohnt, wachte nichts ahnend auf und stellte fest, dass sich sein Kaninchen "Biscuit" in der Nacht zu ihm gesellt hatte. Soweit nichts, was einen beunruhigen muss. Allerdings hatte das Tier ausgerechnet einen Fleck auf Jons Beinen unter der Decke zum Geburtsort ihrer Hasenbabys auserkoren. In einem Video sieht man, wie der Mann unter seine Decke lunscht, wo zwischen Fellbüscheln mehrere nackte, winzige Hasenjunge liegen. "Ich dachte, Kaninchen wären eine schöne Bereicherung, und war beeindruckt, dass sie stubenrein werden können", schreibt der Familienvater auf Instagram. "Aber ich hätte nie gedacht, dass ich eines Morgens aufwachen und Big Mama ihre Babys auf meine Beine legen würde 😆." Ganze sechs Stück hatte das Kaninchen in der Nacht zur Welt gebracht.

Kaninchen bringt sechs Babys zur Welt - auf den Beinen seines Besitzers