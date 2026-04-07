Mutter ein Tiger, Vater ein Löwe: So sieht der besondere Raubkatzen-Hybrid aus

Apopka (USA) - Wer sich schon einmal gefragt hat, wie es aussieht, wenn man einen Löwen und einen Tiger kreuzt, wird eine Antwort in Florida finden: Dort lebt der achtjährige "Chimera" - das Ergebnis einer Paarung von zwei verschiedenen Raubkatzen-Arten. Genau diese Kombination macht ihm aber Probleme.

Chimera ist in Florida einzigartig: Seine Mutter war halb Löwin, halb Tiger und sein Vater ein Löwe. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/The CARE Foundation

Mit gerade einmal neun Wochen kam der Hybrid aus Illinois zur "Care Foundation" nach Apopka, wo er fortan mit der Flasche großgezogen wurde. Chimera ist ein sogenannter "Liger", also halb Tiger, halb Löwe - ebenso wie seine Mutter. Sein Vater dagegen ist ein reinrassiger Löwe.

Chimera ist der einzige seiner Art in Florida, weshalb er von seinen Pflegern den Spitznamen "Einhorn der Großkatzen" erhielt. Das Tier, das im vergangenen September seinen achten Geburtstag feierte, bringt mittlerweile stattliche 360 Kilogramm auf die Waage und wird sein Leben lang weiterwachsen. Schon jetzt sind seine Tatzen von einer beachtlichen Größe.

Äußerlich ähnelt der Vierbeiner eher einem Löwen, was wohl auf die Löwen-Gene zurückzuführen ist, die er ja sowohl von seiner Mutter als auch väterlicherseits erhalten hat.

Sein Hybrid-Dasein wirkt auf viele vielleicht beeindruckend, bringt aber für die Raubkatze einige gesundheitliche Probleme.