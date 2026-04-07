Lamm ohne Betäubung geschlachtet: Polizei findet geköpftes Tier am Einsatzort

Burglengenfeld - Wegen der illegalen Schlachtung eines Lammes ermittelt die Polizei gegen zwei Männer in der Oberpfalz.

Ein zweites, noch lebendes Lamm wurde sichergestellt und auf einem geeigneten Hof untergebracht. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Zeugen hatten den Beamten mitgeteilt, dass in Burglengenfeld (Landkreis Schwandorf) mutmaßlich ein Tier geschächtet wird. Vor Ort stellte die Polizei nach eigenen Angaben ein geköpftes Lamm fest.

Ein zweites, noch lebendes Lamm war mit einer Schnur an einen Zaun gebunden. Zwei Männer hätten angegeben, das Lamm ohne Betäubung geschlachtet zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge sei keine Genehmigung vorgelegen.

Gegen die 40 und 57 Jahre alten Bulgaren wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Das zweite Lamm sei auf einem geeigneten Hof untergebracht worden, teilte die Polizei weiter mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Samstagabend.