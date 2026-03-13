Katze enthauptet! Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Berumbur - Grausame Tat: Eine Katze wurde in Berumbur ( Niedersachsen ) tot aufgefunden. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Tierquälerei.

In einem mit Wasser gefüllten Graben zwischen Sandlage und Holtenbrück wurde eine mutmaßlich getötete Hauskatze gefunden, teilte die Polizei mit.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde das Tier mit einem unbekannten Gegenstand enthauptet.

Die Tat soll zwischen dem 17. und 19. Februar geschehen sein.