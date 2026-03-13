Kater Drago miaut laut den ganzen Tag: Das steckt dahinter
Stuttgart - Drago wurde auf einer Straße gefunden - doch niemand vermisst den verstörten Kater. Was hat es mit seinem Miauen auf sich? Das Tierheim sucht nun für ihn ein neues Zuhause.
Da Drago laut miaut, erkannten die Tierpfleger im Tierheim schnell, dass er taub ist. Doch das sollte nicht sein einziges gesundheitliches Problem bleiben. Sein Blutdruck ist auch zu hoch, aber Medikamente muss er noch nicht nehmen.
Die Nierenwerte des auf 17 Jahre geschätzten Katers sind auch zu hoch. Außerdem kann er nicht jedes Futter essen, denn er verträgt manches nicht.
Drago braucht viel Ruhe und schläft lange. Zudem sieht er schlecht. Obwohl ihm das Leben und die Gesundheit hart mitgespielt haben, genießt er es, zu fressen.
Wie andere gesunde Katzen durch Vorgärten, Wiesen und Gässchen streunen kann Drago nicht. Er wird immer eine Wohnungs- oder Hauskatze bleiben. Da er nichts hört und schlecht sieht, wäre es zu gefährlich für ihn draußen.
Wer schenkt Drago eine zweite Chance?
Die Pfleger sagen, dass Drago ein ganz lieber alter Herr sei, der seinen Lebensabend gerne bei einem liebevollen Menschen verbringen würde, die auf seine Bedürfnisse eingehen.
Drago braucht keine andere Katze im Haushalt - er genießt die Zeit mit den Menschen lieber alleine.
Der schwarze Kater mit dem süßen weißen Fleck unter dem Kinn miaut sehr viel und "unterhält sich mit den Menschen". Da er selbst taub ist, kann er seine Lautstärke nicht wirklich einschätzen.
Falls Ihr Euch vorstellen könnt, Drago bei Euch aufzunehmen, solltet Ihr unbedingt mit Nachbarn oder Vermieter vorab klären, ob sie mit dem Miauen klarkommen.
Die Wohnungseinrichtung sollte sich so wenig wie möglich verändern, da Drago sonst gegen Möbel laufen würde.
Könnt Ihr Euch vorstellen, dass Drago und Ihr ein gutes Team seid? Dann meldet Euch beim Tierheim Stuttgart unter [email protected] und erzählt etwas über Euch.
Titelfoto: Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e.V.