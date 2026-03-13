Kater Drago miaut laut den ganzen Tag: Das steckt dahinter

Stuttgart - Drago wurde auf einer Straße gefunden - doch niemand vermisst den verstörten Kater. Was hat es mit seinem Miauen auf sich? Das Tierheim sucht nun für ihn ein neues Zuhause.

Kater Drago ist taub und sieht sehr schlecht. Wer gibt ihm noch eine Chance? © Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e.V.

Da Drago laut miaut, erkannten die Tierpfleger im Tierheim schnell, dass er taub ist. Doch das sollte nicht sein einziges gesundheitliches Problem bleiben. Sein Blutdruck ist auch zu hoch, aber Medikamente muss er noch nicht nehmen.

Die Nierenwerte des auf 17 Jahre geschätzten Katers sind auch zu hoch. Außerdem kann er nicht jedes Futter essen, denn er verträgt manches nicht.

Drago braucht viel Ruhe und schläft lange. Zudem sieht er schlecht. Obwohl ihm das Leben und die Gesundheit hart mitgespielt haben, genießt er es, zu fressen.

Wie andere gesunde Katzen durch Vorgärten, Wiesen und Gässchen streunen kann Drago nicht. Er wird immer eine Wohnungs- oder Hauskatze bleiben. Da er nichts hört und schlecht sieht, wäre es zu gefährlich für ihn draußen.