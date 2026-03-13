Wie süß! Kamelfohlen in Stuttgarter Zoo geboren

Stuttgart - Gute Nachrichten aus dem Stuttgarter Zoo: Ein Kamelfohlen hat am Freitag das Licht der Welt erblickt.

Mama Chiara und ihr Fohlen sind nach der Geburt wohlauf. © Wilhelma Stuttgart /Birger Meierjohann

Trampeltierstute Chiara hat in der Wilhelma ein Fohlen zur Welt gebracht. Vater ist der zwölf Jahre alte Hengst Genghis. Gemeinsam mit Stute Faya leben sie im Asiastischen Dorf in der Wilhelma.

Chiara ist übrigens selbst vor 17 Jahren in der Wilhelma geboren. Im Frühjahr 2024 brachte sie ein Jungtier zur Welt, das im Sommer in einen Tierpark in Nordrhein-Westfalen vermittelt wurde.

Der Revierleiter Stephan Paspalaris zeigt sich begeistert: "Wir freuen uns sehr über unseren Familienzuwachs bei den Trampeltieren. Da es sich um ein weibliches Fohlen handelt, stehen die Chancen gut, dass es dauerhaft bei uns in der Wilhelma bleiben kann."

Und weiter: "Die ersten Lebenstage verbringt es mit seiner Mutter zur Eingewöhnung in einem separaten Vorgehege."