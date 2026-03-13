Wie süß! Kamelfohlen in Stuttgarter Zoo geboren

Gute Nachrichten aus dem Stuttgarter Zoo: Ein Kamelfohlen hat am Freitag das Licht der Welt erblickt.

Von Lara Vonwald

Stuttgart - Gute Nachrichten aus dem Stuttgarter Zoo: Ein Kamelfohlen hat am Freitag das Licht der Welt erblickt.

Mama Chiara und ihr Fohlen sind nach der Geburt wohlauf.
Mama Chiara und ihr Fohlen sind nach der Geburt wohlauf.  © Wilhelma Stuttgart /Birger Meierjohann

Trampeltierstute Chiara hat in der Wilhelma ein Fohlen zur Welt gebracht. Vater ist der zwölf Jahre alte Hengst Genghis. Gemeinsam mit Stute Faya leben sie im Asiastischen Dorf in der Wilhelma.

Chiara ist übrigens selbst vor 17 Jahren in der Wilhelma geboren. Im Frühjahr 2024 brachte sie ein Jungtier zur Welt, das im Sommer in einen Tierpark in Nordrhein-Westfalen vermittelt wurde.

Der Revierleiter Stephan Paspalaris zeigt sich begeistert: "Wir freuen uns sehr über unseren Familienzuwachs bei den Trampeltieren. Da es sich um ein weibliches Fohlen handelt, stehen die Chancen gut, dass es dauerhaft bei uns in der Wilhelma bleiben kann."

Katze enthauptet! Polizei ermittelt wegen Tierquälerei
Tiere Katze enthauptet! Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Und weiter: "Die ersten Lebenstage verbringt es mit seiner Mutter zur Eingewöhnung in einem separaten Vorgehege."

Höcker dienen nicht als Wasserspeicher

Dieses süße kleine Fohlen ist am Freitag im Zoo in Stuttgart geboren.
Dieses süße kleine Fohlen ist am Freitag im Zoo in Stuttgart geboren.  © Wilhelma Stuttgart /Birger Meierjohann

Trampeltiere wurden schon vor 4500 Jahren von Menschen gehalten und domestiziert. Sie können mit extremen Temperaturschwankungen hervorragend umgehen.

Als Reit- und Lasttiere wurden sie für den Menschen unverzichtbar. Die wilden Trampeltiere sind stark bedroht, denn es leben nur noch rund 1000 Tiere in der Wüste der Mongolei und China.

Kamele haben übrigens zwei Höcker, um die ein Gerücht weit verbreitet ist. Kerstin Ludmann, die für das Asiatische Dorf und den Asiatischen Schaubauernhof zuständige Kuratorin, erklärt: "Entgegen einer verbreiteten Annahme dienen die Höcker nicht als Wasserspeicher, sondern als Fettreserve."

"Tierisch tierisch" unterwegs in Sachsen: Diese Vierbeiner suchen ein liebevolles Zuhause
Tiere "Tierisch tierisch" unterwegs in Sachsen: Diese Vierbeiner suchen ein liebevolles Zuhause

Weiter: "In Zeiten knapper Nahrung können die Tiere diese Energiereserven abbauen und so lange Perioden überstehen, ohne regelmäßig Nahrung aufzunehmen. Beim neugeborenen Fohlen sind die Höcker zunächst nur als kleine Erhebungen sichtbar. Erst im Alter von etwa drei Monaten beginnen sie sich deutlich aufzurichten, wenn sich die Fettspeicher durch die nahrhafte Muttermilch gefüllt haben."

Schon nächste Woche können Besucherinnen und Besucher das Fohlen auf der großen Anlage sehen.

Titelfoto: Wilhelma Stuttgart /Birger Meierjohann

Mehr zum Thema Tiere: