Katze taucht nach acht Jahren plötzlich wieder auf, doch es gibt ein Problem

Bremen – Katze Morla aus Bremen war acht Jahre lang (!) verschwunden und konnte jetzt dank Chip und Registrierung ihrer glücklichen Besitzerin wieder übergeben werden, wie der Bremer Tierschutzverein am Montag auf Instagram mitteilte. Doch es gibt leider ein Problem.

Acht Jahre lang war "Morla" vermisst, vor ein paar Tagen tauchte sie plötzlich wieder in ihrer alten Gegend auf. © screenshot/instagram/tierheimbremen

"Leider war in der Zwischenzeit eine nicht verträgliche Katze in Morlas altes Zuhause eingezogen. Daher sucht ihre Besitzerin nun im persönlichen Umfeld ein neues Zuhause für sie", schreiben die Tierschützer in einem ausführlichen Post auf Instagram.

Morla war vor ein paar Tagen als Fundtier im Tierheim des Bremer Tierschutzvereins abgeben und noch am selben Tag ihrer ehemaligen Besitzerin übergeben worden.

Gefunden wurde die Katze ausgerechnet in der Gegend, wo sie 2016 verloren gegangen ist.

Ein Rätsel für die Tierschützer. Was ist in all den Jahren passiert? "Wir können nur spekulieren, doch im Endeffekt weiß das nur Morla!"

Das Tierheim bittet darum, von Anfragen für Morla abzusehen: "Da sie eine Besitzerin hat, ist sie nicht offiziell zur Vermittlung freigegeben!" Zudem weisen sie erneut darauf hin, ein mögliches Fundtier nicht einfach zu behalten, sondern dieses zu melden und den Chip untersuchen zu lassen – falls vorhanden.