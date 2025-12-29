Katzen bei Minusgraden ausgesetzt: Für diese Tiere war Weihnachten besonders traurig

Berlin - Traurige Weihnachtsbilanz im Berliner Tierheim: In der Festtagswoche wurden dort 28 Tiere abgegeben – ganze zehn mehr als im Vorjahr!

In der Weihnachtszeit wurden in Berlin mehrere Tiere wie diese Britisch Kurzhaar Katze ausgesetzt, gefunden oder abgegeben. © Christophe Gateau/dpa

Wie der Tierschutzverein mitteilte, fanden zehn Hunde, zehn Katzen sowie weitere Tiere kurz vor und an den Feiertagen im Tierheim Zuflucht.

Wenigstens ein kleiner Lichtblick: Zwei Hunde und eine Katze, die zuvor entlaufen waren, konnten wieder zu ihren Besitzern zurückgebracht werden.



Am Heiligabend brachte die Polizei einen Staffordshire-Terrier-Welpen ins Tierheim. Die Beamten hatten das junge Tier zuvor in Alt-Moabit gefunden. Ein Husky-Mischling namens 'Mokka' wurde ebenfalls an Heiligabend gefunden - angebunden in Kaulsdorf.

Besonders herzlos: Mehrere Katzen wurden bei eisigen Minusgradeneinfach in Taschen oder Transportboxen abgestellt.

Schon zuvor hatte ein Sprecher des Tierheims deutlich gemacht: "Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel sowie Reptilien wie Bartagamen, Schlangen oder Schildkröten sind fühlende Lebewesen – und keine spontanen Festtagsüberraschungen."