Warum Affen-Baby niemals ohne Plüschtier rumrennt, bewegt so viele: Zoo von Besucheransturm überwältigt

Ichikawa (Japan) - Die zugleich traurige und rührende Geschichte des Affen-Babys "Punch" sorgt derzeit für einen großen Besucherandrang in einem japanischen Zoo .

Niemals ohne seinen besten Freund: Affen-Baby "Punch" und sein Orang-Utan aus Plüsch. © X/@ichikawa_zoo

Im Affengehege des Zoos in der Großstadt Ichikawa, wenige Kilometer östlich der japanischen Hauptstadt Tokio, sticht aktuell kein Primat mehr hervor als der kleine Makake namens Punch.

Das liegt aber nicht etwa am besonders niedlichen Aussehen des putzigen Kletterhannes, sondern an seiner ständigen Begleitung: ein Stofftier-Orang-Utan, ohne den Punch wirklich nirgendwo hingeht.

Was auf den vom Zoo veröffentlichten Bildern und Videos nach einer süßen Freundschaft zwischen Tier und Spielzeug aussieht, hat jedoch eine traurige Vorgeschichte.

Nach Angaben des Zoos wurde Punch nach seiner Geburt am 26. Juli 2025 von seiner leiblichen Mutter verstoßen und musste von menschlicher Hand aufgezogen werden. Mitte Januar wurde er nun zu den anderen Affen gelassen - doch dem kleinen Makaken fiel es schwer, sich in die Gruppe seiner Artgenossen zu integrieren.

Von den Tierpflegern bekam er daher einen Freund aus Plüsch und es scheint, als wäre Punch damit endlich komplett.