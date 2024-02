Katzen jahrelang in Affengehege missbraucht? Schockierende Vorwürfe gegen Zoo

In einem Video sieht man die Asiatin weinend auf der Mauer des Zwingers klettern.

Für eine Frau war der Anblick der leidenden Katzen nun aber genug und sie versuchte, in das mit Gittern geschützte Außengehege der Affen zu springen.

Im Netz brauch eine Welle der Empörung los, als Bild- und Videomaterial aus dem Zoo in der chinesischen Provinz Yunnan auftauchten, welches mehrere Situationen zeigte, in denen die Affen beispielsweise die Katzen durch die Gegend zerrten, ihre Schnurrhaare ausrissen oder sie sogar versuchten zu begatten.

Was allerdings wohl niemand bedacht hatte: Während die Katzen ein effektives "Mittel" gegen die Ratten waren, ging es ihnen laut Augenzeugenberichten aber alles andere als gut.

Daily Star zufolge wurden die Katzen absichtlich in das Gehege der Katzen gesperrt, da es dort im Jahr 2013 ein Problem mit Ratten gegeben hatte. Insgesamt acht Samtpfoten und später ihre vier Nachkommen sollten sich um den Nagetier-Befall kümmern.

Die Einrichtung will von solch schlimmen Vorfällen aber nichts wissen. In dem Jahrzehnt, in denen die Vierbeiner zu den Affen gesperrt worden waren, hätte es "keine Probleme" zwischen den beiden Tierarten gegeben, teilt der Zoo mit. Bei regelmäßigen Untersuchungen hätte man demnach keine Verletzungen feststellen können.

Trotzdem wurde einer Tierschutzorganisation nun erlaubt, die beiden Katzen aus dem Gehege zu holen. Auf aktuellen Fotos sehen die geretteten Tiere alles andere als gesund aus. Zudem wirken die Katzen völlig verschreckt und ängstlich.

Die Organisation aus Peking setzt jetzt alles daran, den Katzen eine angenehme Umgebung zu schaffen.

Was derweil der Frau droht, die versuchte, ins Gehege einzudringen, ist bisher noch nicht bekannt.