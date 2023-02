100 Euro Finderlohn! Familie aus Dresden sucht nach ihrer geliebten Katze

Die vierjährige Elsa wird seit vergangener Woche vermisst. © privat

Seit dem 21. Februar fehlt von der Samtpfote aus dem Dresdner Stadtteil Kleinzschachwitz jede Spur. An jenem Tag kam die Katze von Familie Jakisch nicht mehr nach Hause und wird seitdem schmerzlich vermisst.

"Unsere Tochter ist todtraurig", erklärt Katzen-Besitzer Marcel Jakisch gegenüber TAG24.

Elsa ist eine vierjährige, schwarz-weiße Katze der Rasse "Europäisch Kurzhaar", die sich anderen Personen gegenüber ziemlich scheu verhält. Das Tier trägt ein schwarzes Halsband aus Plastik.

Ihre Familie vermutet, dass sich der Vierbeiner irgendwo im Umkreis von fünf Kilometern rund um die Johannes-Brahms-Straße in Kleinzschachwitz aufhält. "Sie hat sich sicher verlaufen und findet nicht mehr heim", vermutet Jakisch. "Bitte schauen Sie in den Kellern, Schuppen oder in Brunnen oder Löchern nach", meint der Dresdner weiter.

Und der Finder soll nicht nur für leuchtende Kinderaugen sorgen: Elsas Besitzer haben einen Finderlohn von 100 Euro versprochen.

"Wir sind mit unserem Latein am Ende", erklärt Marcel Jakisch traurig.