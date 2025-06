18.06.2025 09:38 Katzenbaby beim Papiermüll löst Such-Aktion der Polizei aus

Bei der Rastanlage Lorsch-West an der A67 in Landkreis Bergstraße wurde am Dienstag ein Katzenbaby entdeckt: Die Mieze löste eine Such-Aktion der Polizei aus!

Von Florian Gürtler

Bergstraße/Lorsch - Neben einer Papiermülltonne bei der Rastanlage Lorsch-West an der A67 im südhessischen Landkreis Bergstraße wurde am Dienstag ein Katzenbaby entdeckt. Alles in Kürze Katzenbaby in Papiermülltonne bei Rastanlage Lorsch-West gefunden

Polizei startet Such-Aktion nach weiteren Katzenbabys

Nur ein Katzenbaby wurde gefunden

Katze wird in Polizeizelle untergebracht und versorgt

Tierheim Heppenheim übernimmt Katzenbaby für weitere Betreuung Mehr anzeigen Dieses Katzenbaby wurde am Dienstagmorgen bei der Rastanlage Lorsch-Wes an der A67 in Südhessen entdeckt. © Polizeipräsidium Südhessen Eine Reinigungskraft habe die kleine Mieze am Dienstagmorgen in einem Karton neben der Papiermülltonne der Polizeiwache bei der Rastanlage gefunden, nachdem sich das Kätzchen durch Rascheln verraten hatte. "Offenbar hatte sich das Tier unbemerkt in den Pappkarton zurückgezogen", ergänzte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Die Ordnungshüter waren verzückt von dem tierischen Gast, der unbemerkt bei ihnen Zuflucht gesucht hatte. Zugleich waren die Beamten aber auch besorgt, ob eventuell weitere Katzenbabys bei den Mülltonnen seien. Katzen Als Frau sieht, was ihre Katze bei der Verabschiedung der Pflegekinder tut, bricht sie in Tränen aus Umgehend starteten die Polizisten eine Such-Aktion. "Glücklicherweise blieb es bei dem einen Fund", hieß es weiter. Polizei übergibt Katzenbaby an Tierheim Heppenheim Die kleine Miezekatze wurde zunächst in einer Zelle der Polizeiwache untergebracht und mit Wasser versorgt. "Anschließend wurde das Kätzchen von den Polizisten wohlbehalten an das Tierheim Heppenheim übergeben", ergänzte der Sprecher. In dem Tierheim werde das Katzenbaby nun tierärztlich versorgt und liebevoll betreut, "bis es hoffentlich bald ein neues, schönes und dauerhaftes Zuhause findet".

Titelfoto: Polizeipräsidium Südhessen