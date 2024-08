26.08.2024 10:35 1.241 Aggressive Katze greift eigene Besitzerin an! Frau muss sich einschließen

Am gestrigen Sonntag hat eine aggressive Katze in Kiel ihre eigene Besitzerin attackiert. Die Frau musste sich vor dem Tier in Sicherheit bringen.

Von Bastian Küsel

Kiel - Das hört man auch nicht alle Tage: Am gestrigen Sonntag hat eine aggressive Katze in Kiel ihre eigene Besitzerin attackiert. Die Frau musste sich vor dem Tier in Sicherheit bringen. Am gestrigen Sonntag hat eine aggressive Katze in Kiel ihre eigene Besitzerin attackiert. Die Frau musste sich vor dem Tier in Sicherheit bringen. (Symbolfoto) © 123rf.com/tinkerfrost Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr über den mysteriösen Zwischenfall im Stadtteil Gaarden informiert worden. Demnach hatte sich die Katzen-Besitzerin in einem Zimmer ihrer Wohnung eingeschlossen, nachdem sie von ihrem Haustier angegriffen worden war. Vor dem Eintreffen der Beamten hatten Nachbarn bereits versucht, der hilflosen Frau zu helfen, wurden von der aggressiven Vierbeinerin jedoch ebenfalls in die Flucht geschlagen. Katzen Frauchen sucht nach ihrer Katze und kann nicht glauben, wo sie sie findet Gemeinsam mit Kollegen der Feuerwehr und mithilfe von Pfefferspray gelang es den alarmierten Polizisten schließlich, die Katze einzufangen und in die Obhut eines Tierheims zu geben. Der Grund für den Ausnahmezustand des Tieres ist noch unklar. Glücklicherweise waren die Katze und ihre Besitzerin nach dem Zwischenfall beide wohlauf. Verletzt wurde niemand.

Titelfoto: 123rf.com/tinkerfrost