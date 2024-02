Aggressive Katze verfängt sich in Zaun, ihre Rettung fällt wild aus

Östringen - Die Freiwillige Feuerwehr Östringen (Landkreis Karlsruhe) wurde am heutigen Donnerstagmorgen zu einem besonders haarigen Einsatz gerufen.

Der Vierbeiner wurde mit großer Sorgfalt aus seinem Gefängnis befreit. © Lars Greulich / EinsatzReport24

Eine aufmerksame Anwohnerin benachrichtigte umgehend die Feuerwehr, nachdem sie die verzweifelte Katze gegen 8.30 Uhr im Umfeld der Mühlstraße aufgespürt hatte.

Nach Informationen von einem Reporters vor Ort hatte die Frau zunächst selbst erfolglos versucht, den völlig verängstigten Vierbeiner aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Zudem habe die mit ihren Vorderpfoten in einem Drahtgeflecht festhängende Katze ein erhöhtes Maß an Aggressivität an den Tag gelegt. Letztlich konnte sich die Fellnase aus eigener Kraft nicht mehr aus den Schlingen retten.

Schlimmer noch: Jede Bewegung machte die Situation auswegloser, sodass schnelles Handeln angezeigt war. Letztlich war ein Rettungsmesser des Rätsels Lösung und die einzige Option, das Tier vorsichtig aus dem Zaun zu bergen. Die Katze erlitt leichte Blessuren und wurde mittels einer Tierrettungsbox in ärztliche Obhut gebracht.