All ihre Babys haben schon Familien: Jetzt sucht Katze Summer ein Zuhause

Summer ist eine kräftige, verspielte Katze, die auch Freigang braucht.

Summer ist eine junge Katze, die am 11. April als Fundtier in das Tierheim in der Hamburger Süderstraße kam. Sie kümmerte sich liebevoll um ihre Kitten, bis die Kleinen eigenständig wurden und in die Vermittlung gingen. Sie haben alle ein Zuhause gefunden. Nun möchte auch die Mama eine neue Familie um sich haben.

Die Samtpfote gehört der Rasse Europäisch Kurzhaar an - der man nachsagt, dass sie anhänglich, liebevoll und intelligent sind.

Obwohl sie schon Kleine zur Welt gebracht hat, ist sie noch sehr jung. Ihr Alter wird auf circa ein Jahr geschätzt. Das merkt man Summer auch an: Sie ist noch sehr verspielt.

Gleichzeitig ist der Stubentiger ein leidenschaftliches Schmusekätzchen und kriegt von liebevollen Streicheleinheiten nicht genug. Ihrer Rasse entsprechend ist sie aber auch sehr lebhaft und hat sehr viel Energie.

Summer wünscht sich auf jeden Fall Gelegenheiten, ihre Umwelt zu erkunden und braucht daher auch Freigang.