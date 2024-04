Als Feuerwehrleute ihre Ausrüstung checken, hören sie plötzlich ein Wimmern

Die Feuerwehrleute waren gerade mit der Überprüfung der Ausrüstung beschäftigt, als einer der Kameraden, Chris Osterhaus, das leise Wimmern der in Not geratenen Tierchen erkannte.

"So etwas hat es in unserer Abteilung noch nie gegeben", so Dana O'Brien, Spezialistin für Notfallmanagement sowie PR-Beauftragte der Feuerwehr, gegenüber The Dodo.