Als Frau sieht, was Freund mit ihrer Katze macht, trifft sie lebensverändernde Entscheidung

Netz - Wusste dieser Mann, was er zu tun hatte? Im September 2021 erklärte sich Chris bereit, nach dem Kater seiner Freundin zu schauen, die damals für zwei Tage im Krankenhaus lag. Da die junge Dame eine Tierkamera installiert hatte, von der auch Chris wusste, setzte er sich in dem Video geradezu perfekt in Szene. Doch nicht nur seine Freundin konnte der Tierfreund damals von sich überzeugen, sondern mit zweieinhalbjähriger Verspätung auch die Internetgemeinde.