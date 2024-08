Als Frau duscht, taucht plötzlich ihr Kater an der Tür auf: Dann macht das Jungtier etwas Ungewöhnliches

Brooksville (Florida) - Katzen können in aller Regel nicht viel mit Wasser anfangen - um es vorsichtig zu formulieren. Dass der kleine Kater Dougal das ganz anders sieht, hat er vergangene Woche eindrucksvoll bewiesen. Ein TikTok-Video mit dem kuriosen Auftritt des Stubentigers aus Brooksville, Florida, geht seitdem viral - und sorgt für jede Menge Gelächter.

Kater Dougal ist erst 16 Wochen alt, aber bereits ein ganz eigener Charakter. © Screenshot/TikTok/@oddlyspecificacres

"Miau, miau", plötzlich steht das Jungtier in dem Clip (siehe unten) vor der Dusche seiner Besitzerin. Was Dougal will, scheint ziemlich eindeutig - hinein ins erfrischende Nass.

Verblüfft weicht sein Frauchen Brittany Barkasi zur Seite, gewährt der Fellnase Eintritt. Wie selbstverständlich stapft Dougal darauf in die Dusche, springt dort direkt auf einen Sims. Dort streckt der 16 Wochen alte Kater sogar die Zunge heraus, um etwas zu trinken.

Soviel Freude am Wasser weckt auch viel Freude beim TikTok-Publikum. 2,5 Millionen Klicks hat der virale Hit innerhalb einer Woche kassiert. Dazu kommen mehr als 300.000 Likes sowie unzählige Tränen lachende Emojis.

Vor allem Katzenbesitzer können über das Werk lachen, weil sie wissen, dass die meisten von Dougals Artgenossen alles tun würden, um ja nicht nass zu werden.

Newsweek hakte diese Woche bei Brittany Barkasi nach, wollte mehr Details erfahren.